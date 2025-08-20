Прикрываясь эфемерной угрозой с Востока в Литве продолжают сливать миллионы бюджетных средств на строительство приграничных «баррикад». Так, в Вильнюсе объявили о создании разветвленной системы обороны вдоль наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным военного ведомства, утвержденный план предполагает строительство трехслойной линии укреплений, простирающейся на 50 километров вглубь прибалтийской республики. По самым скромным подсчетам, на воплощение абсолютно бесполезного проекта потребуется более миллиарда евро. И вновь огромные деньги литовских налогоплательщиков пойдут не на поддержку сельского хозяйства, экономики или социальной сферы, которые давно терпят бедствие, а на закупку мин, инженерные сооружения и модернизацию приграничной инфраструктуры.

Томас Годляускас, заместитель министра обороны Литвы:

Мы хотим создать трехуровневый оперативный потенциал, который будет сочетать естественные, оборонительные и технические барьеры. Мы меняем свой подход к защите границ, переходя от мер точечной обороны к ее комплексной системе. Это обеспечит большую глубину обороны на границе, более сильное командование и более полную интеграцию с НАТО и Европейским союзом.

Первая линия обороны, шириной пять километров, будет проходить непосредственно вдоль границы. Она будет включать в себя траншеи, противотанковые заграждения и другие препятствия, призванные затруднить или даже «полностью исключить передвижение войск противника». Вторая зона охватит расстояние до 20 километров. Там будут находиться дренажные канавы, парки инженерных заграждений, мосты, подготовленные к взрыву, укрепленные опорные пункты. Третий слой включает минные поля и «зубы дракона» – стальные или бетонные противотанковые заграждения.