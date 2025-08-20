Прямой эфир

Литва начинает строительство трёхуровневой линии обороны на границе с Беларусью

20 августа 2025 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прикрываясь эфемерной угрозой с Востока в Литве продолжают сливать миллионы бюджетных средств на строительство приграничных «баррикад». Так, в Вильнюсе объявили о создании разветвленной системы обороны вдоль наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва начинает строительство трёхуровневой линии обороны на границе с Беларусью-2

По данным военного ведомства, утвержденный план предполагает строительство трехслойной линии укреплений, простирающейся на 50 километров вглубь прибалтийской республики. По самым скромным подсчетам, на воплощение абсолютно бесполезного проекта потребуется более миллиарда евро. И вновь огромные деньги литовских налогоплательщиков пойдут не на поддержку сельского хозяйства, экономики или социальной сферы, которые давно терпят бедствие, а на закупку мин, инженерные сооружения и модернизацию приграничной инфраструктуры.

Литва начинает строительство трёхуровневой линии обороны на границе с Беларусью-4

Томас Годляускас, заместитель министра обороны Литвы:
Мы хотим создать трехуровневый оперативный потенциал, который будет сочетать естественные, оборонительные и технические барьеры. Мы меняем свой подход к защите границ, переходя от мер точечной обороны к ее комплексной системе. Это обеспечит большую глубину обороны на границе, более сильное командование и более полную интеграцию с НАТО и Европейским союзом.

Первая линия обороны, шириной пять километров, будет проходить непосредственно вдоль границы. Она будет включать в себя траншеи, противотанковые заграждения и другие препятствия, призванные затруднить или даже «полностью исключить передвижение войск противника». Вторая зона охватит расстояние до 20 километров. Там будут находиться дренажные канавы, парки инженерных заграждений, мосты, подготовленные к взрыву, укрепленные опорные пункты. Третий слой включает минные поля и «зубы дракона» – стальные или бетонные противотанковые заграждения.

# Международная политика # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Американские ученые обнаружили 29-й спутник Урана
20 августа 2025 10:31

Американские ученые обнаружили 29-й спутник Урана

В Польше на кукурузное поле упал и взорвался неизвестный объект
20 августа 2025 10:07

В Польше на кукурузное поле упал и взорвался неизвестный объект

Минобороны Израиля утвердило операцию по захвату города Газа, она продлится до 2026 года
20 августа 2025 09:51

Минобороны Израиля утвердило операцию по захвату города Газа, она продлится до 2026 года