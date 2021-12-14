Александр Лукашенко проводит встречу с активом Могилёвской области

Новости Беларуси. Встречу с активом Могилевской области Президент Беларуси Александр Лукашенко начал не по сценарию. Со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого», сообщает БЕЛТА.

«Президент начал не по сценарию. «Поговорим о жизни. Сначала о том, чем дышит изнутри Могилевщина». Первым слово дали начальнику УКГБ», – пишет ресурс.

Затем о ситуации в правоохранительной сфере доложил руководитель областной милиции.

Заместитель председателя облисполкома Валерий Малашко проинформировал об эпидситуации, прежде всего с заболеваемостью COVID-19. Однако в последнее время стали довольно часто выявлять и грипп. В целом же обстановка на сегодня развивается в позитивном ключе, заболеваемость идет на спад.

Перед активом также выступил руководитель ОАО «Могилевхимволокно» Петр Рудник. Он доложил о ситуации на предприятии, в том числе вопросах модернизации, освоении новых видов продукции, обеспечении рентабельной работы.

Напомним, Александр Лукашенко прибыл в Могилев, чтобы представить Анатолия Исаченко активу Могилевской области в должности губернатора. В числе приглашенных на встречу более 400 человек. Сегодня на сессии Могилевского областного Совета депутатов Анатолий Исаченко был утвержден в должности председателя облисполкома.