«Катастрофа, которая затронула каждую семью». В Минске почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. В Минске чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мероприятия приурочены к 35-й годовщине трагедии. «Смогли защитить нашу землю от страшной беды». Что рассказывают ликвидаторы аварии на ЧАЭС в 35-ю годовщину? – читайте здесь.

Игорь Шанчук, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:

Сегодня мы собрались в день чествования ликвидаторов Республики Беларусь. Хочется, чтобы этот день все-таки оставался в календаре как день ликвидатора, как день памяти о той страшной трагедии, которая произошла. Чтобы люди помнили, чтобы люди могли даже поздравить, чествовать наших ликвидаторов. Все-таки они отдали свое здоровье, многие – жизни за свою страну.

Протоиерей Василий Мовчанюк, благочинный церквей Ярцевского благочиннического округа Смоленской епархии:

Чернобыль – это та техногенная катастрофа, которая практически затронула каждую семью. 35 лет нас разделяет с момента этой катастрофы. Но боль утраты не может утихнуть, потому что когда ликвидаторы боролись с этой стихией, они думали в первую очередь не только о таком абстрактном понятии, как Родина, они думали о своих любимых, семьях, детях, родителях.