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«Катастрофа, которая затронула каждую семью». В Минске почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

14 декабря 2021 15:05
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Новости Беларуси. В Минске чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мероприятия приурочены к 35-й годовщине трагедии.  

«Смогли защитить нашу землю от страшной беды». Что рассказывают ликвидаторы аварии на ЧАЭС в 35-ю годовщину? – читайте здесь.   

«Катастрофа, которая затронула каждую семью». В Минске почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС-1

Игорь Шанчук, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:  
Сегодня мы собрались в день чествования ликвидаторов Республики Беларусь. Хочется, чтобы этот день все-таки оставался в календаре как день ликвидатора, как день памяти о той страшной трагедии, которая произошла. Чтобы люди помнили, чтобы люди могли даже поздравить, чествовать наших ликвидаторов. Все-таки они отдали свое здоровье, многие – жизни за свою страну.  

«Катастрофа, которая затронула каждую семью». В Минске почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС-4

Протоиерей Василий Мовчанюк, благочинный церквей Ярцевского благочиннического округа Смоленской епархии:  
Чернобыль – это та техногенная катастрофа, которая практически затронула каждую семью. 35 лет нас разделяет с момента этой катастрофы. Но боль утраты не может утихнуть, потому что когда ликвидаторы боролись с этой стихией, они думали в первую очередь не только о таком абстрактном понятии, как Родина, они думали о своих любимых, семьях, детях, родителях.  

«Катастрофа, которая затронула каждую семью». В Минске почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС-7

По традиции 14 декабря принято вспоминать героический подвиг и отдавать дань памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Именно в этот день закончилось строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком.  

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Игорь Шанчук # Антонина Нестерчук # Василий Мовчанюк # Фотофакт

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