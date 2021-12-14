«Смогли защитить нашу землю от страшной беды». Что рассказывают ликвидаторы аварии на ЧАЭС в 35-ю годовщину?

Новости Беларуси. В Минске чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мероприятия приурочены к 35-й годовщине трагедии.

В храме иконы Божьей Матери состоялась литургия. Почтить память ликвидаторов приехали участники тех событий не только из разных уголков Беларуси, но и из России.

После молебна собравшиеся принесли цветы к памятному знаку «Ахвярам Чарнобыля». Также церемонии возложения прошли возле «Камня мира Хиросимы» в парке Дружбы народов и у монумента на площади Победы.

Антонина Нестерчук, участница ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Сегодня у нас памятная дата. И мы здесь собрались почтить память тех, кто уже ушел из жизни, кого уже с нами рядом нет. Подрастающее поколение должно знать, что произошло страшного в 1986 году и как люди (ликвидаторы и инвалиды чернобыльской катастрофы) смогли защитить нашу землю от страшной беды.