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«Смогли защитить нашу землю от страшной беды». Что рассказывают ликвидаторы аварии на ЧАЭС в 35-ю годовщину?

14 декабря 2021 14:52
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Новости Беларуси. В Минске чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мероприятия приурочены к 35-й годовщине трагедии.  

«Смогли защитить нашу землю от страшной беды». Что рассказывают ликвидаторы аварии на ЧАЭС в 35-ю годовщину?-1

В храме иконы Божьей Матери состоялась литургия. Почтить память ликвидаторов приехали участники тех событий не только из разных уголков Беларуси, но и из России.

«Смогли защитить нашу землю от страшной беды». Что рассказывают ликвидаторы аварии на ЧАЭС в 35-ю годовщину?-4

После молебна собравшиеся принесли цветы к памятному знаку «Ахвярам Чарнобыля». Также церемонии возложения прошли возле «Камня мира Хиросимы» в парке Дружбы народов и у монумента на площади Победы.  

«Смогли защитить нашу землю от страшной беды». Что рассказывают ликвидаторы аварии на ЧАЭС в 35-ю годовщину?-7

Антонина Нестерчук, участница ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:  
Сегодня у нас памятная дата. И мы здесь собрались почтить память тех, кто уже ушел из жизни, кого уже с нами рядом нет. Подрастающее поколение должно знать, что произошло страшного в 1986 году и как люди (ликвидаторы и инвалиды чернобыльской катастрофы) смогли защитить нашу землю от страшной беды.  

В Минске почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС – читайте здесь

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Игорь Шанчук # Антонина Нестерчук # Василий Мовчанюк # Фотофакт

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