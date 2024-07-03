Александр Лукашенко признался, что было самым сложным за 30 лет президентства

О цене и важности независимости в последние годы приходится задумываться все чаще. Без-радужный пример – Украина. Впрочем, сегодня ясно, что ее участь примеряли на нашу страну в 2020 году. Но Беларусь выстояла благодаря сильной президентской власти и сплочению людей в ответственный момент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
Скоро 30-летие, как вас выбрал в первый раз народ Беларуси в 1994 году. За 30 лет какой был самый сложный период сохранения независимости?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самый сложный период у настоящего Президента – это высокое доверие народа. Каждый день, утром, вечером, ночью ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: тебе же доверили. Как бы не подвести? У настоящего Президента это самое тяжелое.
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