Александр Лукашенко признался, что было самым сложным за 30 лет президентства

О цене и важности независимости в последние годы приходится задумываться все чаще. Без-радужный пример – Украина. Впрочем, сегодня ясно, что ее участь примеряли на нашу страну в 2020 году. Но Беларусь выстояла благодаря сильной президентской власти и сплочению людей в ответственный момент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Скоро 30-летие, как вас выбрал в первый раз народ Беларуси в 1994 году. За 30 лет какой был самый сложный период сохранения независимости?