Тертель о помиловании: по каждому человеку было детальное, иногда бурное обсуждение

Снизить уровень эскалации. На фоне непростой обстановки в регионе и мире Беларусь стремится налаживать добрососедские отношения между странами. Наш Президент делает все возможное, чтобы, несмотря на недобрососедскую политику сопредельных стран, достичь консенсуса в теперешней ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Мы работали с генеральным прокурором, который тоже тщательно по каждому человеку разбирался, и по каждой персоналии было очень детальное, иногда очень бурное, активное обсуждение. Следующий фильтр – это, конечно, комиссия по помилованию при Президенте Республики Беларусь. Там тоже юристы присутствуют, все вопросы, связанные с субъективными, объективными факторами, технические, юридические аспекты – все выверяется. И только после этого, когда есть общее мнение, иногда оно не совпадает, я не буду открывать по цифрам, но в конечном итоге, как у нас предусмотрено законодательством, последнюю точку в любом случае ставит наш глава государства. И в этом случае он тоже поставил последнюю точку, просто фильтр был особо тщательный и проработка была особенно тщательной. Глава государства очень внимательно подходил ко всем аспектам.

Многие из помилованных осуждены за преступления, связанные со шпионажем против Беларуси, преступления в сфере обеспечения безопасности, за работу на иностранные спецслужбы. В ответ на решение о помиловании у Беларуси есть основания ждать ответный жест, чтобы в конечном итоге выйти на конструктивное обсуждение накопившихся вопросов.