Президент Беларуси ответил, почему именно с Россией получается «такой удивительный независимый союз»

О цене и важности независимости в последние годы приходится задумываться все чаще. Без-радужный пример – Украина. Впрочем, сегодня ясно, что ее участь примеряли на нашу страну в 2020 году. Но Беларусь выстояла благодаря сильной президентской власти и сплочению людей в ответственный момент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Вас же постоянно хотели, как говорят, «нагнуть» вашу демократию, о которой вы говорили, изменить, заставить вступить в какие-то другие союзы. Почему именно с Россией и именно такой удивительный независимый союз получается?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потому что Россия и мы – это единые ценности, единые замыслы, цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения. Все-таки не зря были столько в одном государстве. У нас даже такого вопроса не возникало никогда.

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