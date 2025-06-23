Тертель рассказал, какие принципы по обмену пленными между Россией и Украиной обозначил Президент
Снизить уровень эскалации. На фоне непростой обстановки в регионе и мире Беларусь стремится налаживать добрососедские отношения между странами. Наш Президент делает все возможное, чтобы, несмотря на недобрососедскую политику сопредельных стран, достичь консенсуса в теперешней ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При содействии Беларуси уже осуществлено 38 обменов между Россией и Украиной. Об этом также рассказал председатель КГБ. И это в том числе наш вклад в деэскалацию ситуации и поиск взаимопонимания, несмотря на то, что сам конфликт пока находится в горячей фазе. В результате проведенных операций Москва и Киев обменялись военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны, а также телами погибших.
Иван Тертель поделился в подробностях, как проводится эта работа. За организацией процесса стоят не только спецслужбы, но и много гражданских. Все обменные мероприятия проводятся по поручению Президента Беларуси.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Когда глава государства определял подходы по этому направлению, по обменным операциям, он обозначил некоторые принципы. Первый принцип – это то, что среди тех людей, которые участвуют в обменных операциях, с одной и с другой стороны, чужих людей для нас нет. Второе, что это всегда трагедия, боль конкретных людей, семей, детей, стариков, женщин, и к этому надо относиться с пониманием. Третий подход о том, что все просьбы, которые будут исходить к нам как к организаторам этого процесса, координаторам, со стороны россиян, со стороны украинцев, мы должны обязательно выполнять. Четвертый момент связан с тем, чтобы создать максимально благоприятные условия.
Поэтому глава государства принял ряд решений, которые значительно упростили процедуру обмена. Все стороны, которые участвуют в этом – и российская, и украинская – благодарны нашему Президенту, который каждый день практически контролирует вот этот процесс, который происходит. Благодарны белорусской стороне за оказанную помощь. В этом процессе участвуют не только сотрудники Комитета госбезопасности, но и врачи, Сотрудники МЧС, которые делают свою работу, сотрудники местных администраций, да даже практически многих предприятий и организаций, которые оказывают помощь транспортом, доставкой, питанием, оборудуют инфраструктуру. В последнее время запущена железная дорога, там большая работа проведена.
Иван Тертель также рассказал, что все тяжелораненые получают необходимую помощь в Беларуси – не только экстренную, но и последующее лечение в больницах.