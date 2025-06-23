Тертель рассказал, какие принципы по обмену пленными между Россией и Украиной обозначил Президент

Снизить уровень эскалации. На фоне непростой обстановки в регионе и мире Беларусь стремится налаживать добрососедские отношения между странами. Наш Президент делает все возможное, чтобы, несмотря на недобрососедскую политику сопредельных стран, достичь консенсуса в теперешней ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При содействии Беларуси уже осуществлено 38 обменов между Россией и Украиной. Об этом также рассказал председатель КГБ. И это в том числе наш вклад в деэскалацию ситуации и поиск взаимопонимания, несмотря на то, что сам конфликт пока находится в горячей фазе. В результате проведенных операций Москва и Киев обменялись военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны, а также телами погибших.

Иван Тертель поделился в подробностях, как проводится эта работа. За организацией процесса стоят не только спецслужбы, но и много гражданских. Все обменные мероприятия проводятся по поручению Президента Беларуси.