Александр Лукашенко принял участие в субботнике в Александрии! Посмотрите, как это было

Тон республиканскому субботнику задает глава государства! С самого утра Александр Лукашенко отправился в Могилевскую область, чтобы на родной земле заложить яблоневый сад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя годы плодоносить здесь будут более 400 деревьев. Половина из них усилиями команды Президента и журналистов уже укореняется на новом месте. Ударно поработали сегодня, 20 апреля, все! Как это было – в материале Алены Сыровой.

То, что это субботнее утро Президент начнет в Александрии, можно было бы предположить, не зная подробностей графика главы государства. Александр Лукашенко довольно часто выбирает эту локацию для весенних работ, во-первых, потому что это его малая родина, его детство, его дом, его личное место силы, Президент сам об этом не раз говорил, во-вторых, где же как не дома красноречивее всего можно продемонстрировать реализацию бессменного принципа «делай, как я». Лукашенко: у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, чтобы дури было меньше в голове! Подробности.

Общее дело в компании номер один сегодня слаженно делают те, кто точно не боится запачкаться, те, кого не отпускает космос, но одинаково притягивает белорусская земля, с большего – лица знакомые, пожалуй, сильно выделяется этот молодой человек по имени...

Абрамчик Игорь Александрович, глава крестьянского хозяйства «Спартан-Агро». Но после такого представления на высшем уровне, уверены, в обществе его будут звать так... Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Игорь, фермер, трудяга, кстати, не аграрий…

– Нет, не аграрий. Инженер-экономист. БГУИР.

– Айтишник… А по факту, это фермер из-под Минска, чьи саженцы сегодня пустили корни на александрийской земле. Человек с деревенским прошлым и душой, но с современными подходами к делу. Это так по-белорусски.

Игорь Абрамчик, глава крестьянского фермерского хозяйства «Спартан-агро» Молодечненского района:

Все, что у нас в саду: метеостанция – все компьютеризировано, растворный узел не просто водой поливает, а делает определенного рода раствор, и это все тоже управляется компьютерами. Все тракторы, которые работают на поле, оснащены системой GPS-навигации. Мы видим, где и кто работает, какую делает операцию. Сколько мы воды вылили на каждое растение, какой раствор. На хранении так же все компьютеризировано, автоматизировано. То есть мы можем контролировать любые показатели. А когда мы можем контролировать показатели, только тогда мы можем на них влиять, поэтому без этого в современном сельском хозяйстве никак. Такому подходу не мешало бы поучиться тем, кого критиковали во вторник, 16 апреля, во Дворце Независимости. Напомним, Александр Лукашенко на неделе проводил совещание по вопросам развития АПК, обсуждали много проблем, одна из которых – элементарное не соблюдение технологий. Как следствие, некачественный результат. Лукашенко пообщался с фермером на субботнике: можем тебе колхоз дать – я советую, пока не разобрали! Читайте здесь.

Своим примером Президент показывает свою щепетильность в этих вопросах и мотивирует к этому остальных.

Такой совет Александр Лукашенко может дать только в контексте высадки деревьев, в остальных же вопросах Президент, как и подобает человеку в его должности, далеко и глубоко не только копает, но и мыслит. Решение кадрового вопроса продумывает прямо в полях.

Вообще, кадры сегодня как на подбор… Николай Лукашенко:

Можно я сегодня ничего не буду говорить. За младшего сына Президента все скажут его поступки, Николай выбрал одну из самых физически сложных задач. Совместный труд на свежем воздухе, яркое солнце, понимание, что делаешь благое дело и компания, конечно, способствуют хорошему настроению. Пресс-секретарь Президента – тот человек, которому обычно задают миллион вопросов, но субботник – тот случай, когда можно поменяться ролями.

Абсолютно на любом видно. Смотрите, на любом видно, если не видно, спрашивайте. Темы деревьев и смены ролей, глава государства ожидаемо настоятельно попросил приглашенных журналистов отложить камеры и микрофоны, променяв их на лопаты и грабли.

Так! Берите свою начальницу. И становитесь здесь, это будет ваша. Так, давайте один оператор останется и все. И, кажется, никто не возражал. Все старались укоренить яблоньки, упирались, раздевались и работали, но глава государства посчитал, что журналисты не доработали и счел необходимым дозагрузить сотрудников СМИ.

Александр Лукашенко:

Рубишь здесь пополам и здесь пополам, но здесь центр. Всегда в центр. Так стихийно получился мастер-класс по колке дров, кстати, для тех, кто в прошлых чемпионатах не принимал участие. Что ж, после такого осенью явно стоит искать знакомые лица среди соревнующихся.

Тем временем общими усилиями прямо на глазах в чистом появился целый сад. Нет сомнений, что все саженцы приживутся, только посмотрите, какой заботой был окружен сегодня каждый из них. Александр Лукашенко:

Аккуратненько, очень нежно надо обращаться с этим.