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Азарёнок: Батька, не озираясь на блудливую дипломатию, говорит без обиняков: ждите репрессий!

20 апреля 2024 17:09
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Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: Батька, не озираясь на блудливую дипломатию, говорит без обиняков: ждите репрессий!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Силен Батька. Прям. Откровенен. Могуществен. Мощный властелин судьбы, он вновь поднимает на дыбы. Чтобы не спали. Чтобы работали. Чтобы разбивались в кровь за Родину.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Фундаментальным было совещание по сельскому хозяйству. И касается всех. Каждого. До единого. Чиновника, бизнесмена, учителя, врача, министра, журналиста, крестьянина, рабочего – всех. Военное время. Законы военного времени. И Батька, не озираясь на политесы и прочую блудливую дипломатию, говорит без обиняков: ждите репрессий.

Лукашенко – Субботину, Исаченко, Крупко: не будет результатов в этом году, ждите жесточайших репрессий.

Азарёнок: Батька, не озираясь на блудливую дипломатию, говорит без обиняков: ждите репрессий!-4

Григорий Азаренок:
О, как боится номенклатура это слово! Как они начинают дрожать при этом сочетании. Им видится тот самый воронок, которым их пугают с детства. А не надо пугаться. Подлый 20-й съезд партии. Иудушка Хрущ, дрянь, у которого самого были руки в крови, который Сталину сапоги вылизывал до тошноты, он выполнил номенклатурный заказ. Партия, элитка задолбалась. Задолбалась пахать как проклятые. Сталин пахал до трех ночи – и они не спали, мог позвонить. Сталин себя не щадил, так их и подавно. И все ради Державы.

И вот – они захотели наконец пожить, пожить для себя. Расслабиться. Залезть в теплую ванную. Защититься от ГБ, ото всех, от народа отгородиться трибунами съездов, тачками и дачами, и спецраспределителями с колбасами, прикормить грязную интеллигенцию и расслабляться. А потом приватизировать собственность, стать частниками, владельцами, буржуинами. Вот вам и весь секрет перестройки. И чтобы никто даже не посмел к номенклатуре притрагиваться, изобрели страшную пугалку – репрессии. Да здравствуют репрессии, говорю я, развернись, державная воля.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок

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