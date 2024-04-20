Лукашенко: у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, чтобы дури было меньше в голове!

Традицию работать на земле поддерживает и глава государства. В 2024 году Александр Лукашенко на своей малой родине высаживает яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветение этого дерева приходится на первую декаду мая и бело-розовые бутоны уже стали для белорусов символом непрерывной памяти и независимости нашей страны.

Всего плодовый сад на малой родине Президента будет состоять из 411 деревьев. Уже посажено 186, в ходе нынешнего субботника закончили высадку оставшихся пяти сортов. Четыре из них – отечественной селекции. Так, «белорусское сладкое» вывели в Институте плодоводства около 20 лет назад, его отличает стабильно высокая урожайность. Сорт «сябрына» также прошел проверку временем – появился еще в 80-е годы XX века. Его автором стал белорус Григорий Коваленко, а вот яблоня «коваленковское» – результат случайного опыления старого сорта. Еще два вида летних яблонь – «конфетное» и «ред фри».

Особое внимание глава государства уделяет технологии работ. Ведь если не соблюдать регламент, разработанный учеными, то реализовать потенциал культур в полной мере невозможно. К слову, как минимум раз в пять лет он обновляется.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы это делаем, чтобы потом школьникам передать, чтобы они тут ухаживали и результат своего труда забирали себе. Как я говорил, у каждой школы должен быть свой приусадебный участок. Где можно поковыряться, по земле походить, руками прикоснуться, чтобы дури было меньше в голове. Так вот эти школьники в качестве своего приусадебного участка будут работать здесь. Это был пустырь, мы его разработали, на будущий год мы высадим сад, осенью обрабатываем его, вносим необходимые удобрения, чтобы технологично было. Точно так и здесь. Это были крестьянские усадьбы – вот так от дома сюда. Это уже дачи сегодня, мало кто живет. Здесь наследники живут, они огородик себе вырезали, мы им огородили все, а остальное, чтобы не пропадало, решили отдельными сортами высадить яблони.