Республиканский субботник объединил около 3 млн белорусов! Собрали общую картину дня

Белорусы всегда все делали сообща. Всей деревней строили кому-то дом, а в сложные времена объединялись, чтобы поднимать страну. Это наша отличительная национальная черта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неслучайно в Беларуси так прижилась традиция субботников. К тому же они носят массовый характер. Вот и сегодня, 20 апреля, около 3 миллионов жителей в различных регионах присоединились к республиканскому субботнику. Трудились в значимых исторических местах, а также парках и зонах отдыха, высаживали аллеи, занимались благоустройством населенных пунктов. Общую картину дня собрала Галина Буро.

«Шталаг-324» – лагерь смерти, который фашисты в первый год Великой Отечественной войны организовали в Гродно. На мемориальном комплексе масштабная реконструкция, чтобы память сохранить на века. Это железобетонно.

У памятного знака залили бетонное основание, на котором установят плиты с именами жертв лагеря смерти. Жители и представители местной власти привели в порядок братские могилы, на территории разбили клумбы, высадили клены.