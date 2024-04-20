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Республиканский субботник объединил около 3 млн белорусов! Собрали общую картину дня

20 апреля 2024 16:54
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Белорусы всегда все делали сообща. Всей деревней строили кому-то дом, а в сложные времена объединялись, чтобы поднимать страну. Это наша отличительная национальная черта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неслучайно в Беларуси так прижилась традиция субботников. К тому же они носят массовый характер. Вот и сегодня, 20 апреля, около 3 миллионов жителей в различных регионах присоединились к республиканскому субботнику. Трудились в значимых исторических местах, а также парках и зонах отдыха, высаживали аллеи, занимались благоустройством населенных пунктов.

Общую картину дня собрала Галина Буро.

Республиканский субботник объединил около 3 млн белорусов! Собрали общую картину дня-1

«Шталаг-324» – лагерь смерти, который фашисты в первый год Великой Отечественной войны организовали в Гродно. На мемориальном комплексе масштабная реконструкция, чтобы память сохранить на века. Это железобетонно.

Республиканский субботник объединил около 3 млн белорусов! Собрали общую картину дня-4

У памятного знака залили бетонное основание, на котором установят плиты с именами жертв лагеря смерти. Жители и представители местной власти привели в порядок братские могилы, на территории разбили клумбы, высадили клены.

Республиканский субботник объединил около 3 млн белорусов! Собрали общую картину дня-7

Галина Буро, корреспондент:
Военнопленные содержались на территории в 50 гектаров в землянках в нечеловеческих условиях. Многие умерли от пыток, голода и болезней. Установлено, что жертвами «Шталага» стали более 18 тысяч красноармейцев.

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Республиканский субботник объединил около 3 млн белорусов! Собрали общую картину дня-10

Эти и другие факты о «Шталаге» теперь на информационных табличках – их установили на входе. Каждый посетитель мемориального комплекса сможет прочесть о том, как фашисты издевались над советскими военнопленными.

Подробности в видео.

# Субботники в Беларуси # общество # Галина Буро

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