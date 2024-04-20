Лукашенко пообщался с фермером на субботнике: можем тебе колхоз дать – я советую, пока не разобрали!

Традицию работать на земле поддерживает и глава государства. В 2024 году Александр Лукашенко на своей малой родине высаживает яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветение этого дерева приходится на первую декаду мая и бело-розовые бутоны уже стали для белорусов символом непрерывной памяти и независимости нашей страны.

Раньше под заложенным садом были крестьянские наделы. Но теперь деревенские усадьбы используются в основном как дачи, а нынешние владельцы и наследники задействуют под огороды лишь небольшую часть земли. Однако каждую территорию надо использовать с умом, подходить по-хозяйски. Яблоневый сад – хорошая альтернатива. Участником президентского субботника стал и глава крестьянского фермерского хозяйства. По образованию инженер-программист, но важность работы на земле понимает. В конце концов, как неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, труд еще не нашли, чем заменить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Айтишник, а в деревне были?

– Жил, первые три класса закончил в Молодечненском районе.

Александр Лукашенко:

Понимаешь, если родился на земле, оно и тянет туда, к этой земле, чтобы прикоснуться. А если нет – трудно будет из него сделать фермера. Вот он фермер. Сколько у тебя гектаров?

– 100 на сегодня. Но немножко растем.

Александр Лукашенко:

Мы можем тебе колхоз дать. Не надо потихонечку! Я тебе советую, пока не разобрали, хорошее хозяйство взять! Здесь земли неплохие. У нас главный учитель, он хорошо освоил садоводство. Честно признаюсь, я никогда не занимался раньше садоводством. Это уже будучи Президентом я начал немножко в это вникать. Потому что завозим яблоки по импорту, особенно польские. А у него яблоки лучше любых польских! Но главное, что они чище. И чище не только потому что мы говорим: чище-чище. Потому что он знает, если он гадость на рынок поставит – мы с него спросим. А спроси иди с поляков… Точно так в здравоохранении и образовании, чтобы вы знали. Если врач берет скальпель в руки, он знает, что надо от души работать. Потому что спросят.