Лукашенко пообщался с фермером на субботнике: можем тебе колхоз дать – я советую, пока не разобрали!
Традицию работать на земле поддерживает и глава государства. В 2024 году Александр Лукашенко на своей малой родине высаживает яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветение этого дерева приходится на первую декаду мая и бело-розовые бутоны уже стали для белорусов символом непрерывной памяти и независимости нашей страны.
Лукашенко: у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, чтобы дури было меньше в голове!
Раньше под заложенным садом были крестьянские наделы. Но теперь деревенские усадьбы используются в основном как дачи, а нынешние владельцы и наследники задействуют под огороды лишь небольшую часть земли. Однако каждую территорию надо использовать с умом, подходить по-хозяйски. Яблоневый сад – хорошая альтернатива. Участником президентского субботника стал и глава крестьянского фермерского хозяйства. По образованию инженер-программист, но важность работы на земле понимает. В конце концов, как неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, труд еще не нашли, чем заменить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Айтишник, а в деревне были?
– Жил, первые три класса закончил в Молодечненском районе.
Александр Лукашенко:
Понимаешь, если родился на земле, оно и тянет туда, к этой земле, чтобы прикоснуться. А если нет – трудно будет из него сделать фермера. Вот он фермер. Сколько у тебя гектаров?
– 100 на сегодня. Но немножко растем.
Александр Лукашенко:
Мы можем тебе колхоз дать. Не надо потихонечку! Я тебе советую, пока не разобрали, хорошее хозяйство взять! Здесь земли неплохие. У нас главный учитель, он хорошо освоил садоводство. Честно признаюсь, я никогда не занимался раньше садоводством. Это уже будучи Президентом я начал немножко в это вникать. Потому что завозим яблоки по импорту, особенно польские. А у него яблоки лучше любых польских! Но главное, что они чище. И чище не только потому что мы говорим: чище-чище. Потому что он знает, если он гадость на рынок поставит – мы с него спросим. А спроси иди с поляков… Точно так в здравоохранении и образовании, чтобы вы знали. Если врач берет скальпель в руки, он знает, что надо от души работать. Потому что спросят.
К своей малой родине глава государства питает особые, теплые чувства. Александр Лукашенко не раз вспоминал, что именно здесь научился работать на земле и ценить труд. К слову, на субботнике и журналисты отложили микрофоны и взялись за инвентарь. Но высадкой деревьев дело не обошлось. Глава государства посчитал, что потрудились недостаточно. Так что поработать пришлось не только пером, но и топором.
Александр Лукашенко:
Потом сюда, вот в этой край. Рубишь здесь пополам и здесь пополам. Но вот центр – всегда в центр! И дальше!
Напомним, для белорусских журналистов не впервой брать в руки топоры и пилы. Чемпионат по колке дров стал уже традиционным для сотрудников СМИ. А стартовал в свое время с подачи главы государства.