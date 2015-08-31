Александр Лукашенко принял участие в праздничной линейке школы №56 в Минске

Новости Беларуси. Первый звонок – праздник для миллионов белорусов. Учреждения образования 31 августа – в центре внимания всех, кто так или иначе связан с началом нового учебного года. 965 тысяч школьников пришли на торжественные линейки.

В столичном микрорайоне Каменная горка в празднике принял участие Александр Лукашенко. Глава государства ознакомился с условиями, созданными в минской средней школе № 56, и пообщался с ее учениками.

Пожалуй, единственным камнем преткновения стала тема занятий по субботам. По его словам Александра Лукашенко, этот день необходимо посветить исключительно физкультуре и труду.

Практически каждое 1 сентября школьников ждет какой-то сюрприз. Например, учебники могут заменить планшетами, а пропуском в школу станет электронный билет. Современная школа высокотехнологична, но все-таки есть традиции, которые неизменны. Это, конечно, линейка в честь Дня знаний и школьный звонок.

О том, какие чудеса ждут маленькую Веру, она пока только догадывается и с нетерпением ждет первого урока. Девочка уже имеет читать и писать, но все равно немного волнуется. Тем более сегодня она будет открывать торжественную линейку.

Вера:

У меня сегодня хороший день. Я так рада, что пойду в школу. Мне очень хочется, потому что я много узнаю. Чуть-чуть нервничаю, но, может быть, у меня все получится.

Дети:

Я хочу посмотреть на школу, познакомиться с одноклассниками.

Школа достаточно большая. Спортзалы различные, коридоры, кабинеты.

Я хочу быть умным.

Волнуется сегодня не только Вера, но и еще сотни первоклашек, которые собрались на торжественную линейку. 56-я школа открылась совсем недавно. Уроки начались здесь в марте. Поздравить с новым учебным годом маленьких белорусов приехал и президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркивает: главная цель школы – воспитать настоящих патриотов. Для этого в нашей стране прикладывают все усилия.

К 1 сентября новые школы появятся не только в столице, но и в Пинске и Гродно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Белорусская система образования имеет высокий рейтинг в мире, она конкурентоспособна. Об этом свидетельствуют победы наших учащихся и студентов на международных олимпиадах и конкурсах. Надеюсь, очень надеюсь, среди вас появятся дарования, которыми будет гордиться наша Беларусь.

Не может не радовать и тот факт, что в этом году в наши школы пойдет более 106 тысяч первоклассников – на тысячу 600 детишек больше, чем в прошлом году. Такое пополнение неслучайно. Это результат постоянной заботы государства и общества о семье, детях, их здоровье, обучении и воспитании. Для нас исключительно важно обеспечить ребят всем необходимым к школе. Мы постарались сделать все, чтобы 1 сентября стал настоящим праздником для каждого школьника, педагога и родителя. Государство направило на это огромные бюджетные средства.

Всего в нашей стране общее среднее образование получить можно в более чем трех тысячах учреждений: это 216 гимназий, 28 лицеев, 5 учебно-педагогических комплексов и 9 кадетских училищ.

А вот созданы такие условия примерно для миллиона белорусских школьников. Причем более 100 тысяч из них – первоклассники. Цифры немалые. А ведь буквально в начале 2000-х первоклассников в Беларуси было в разы меньше.

Для подрастающего поколения построили не одну школу. Взять хотя бы Минск! На развитие системы образования государство отправило огромные бюджетные средства. Тем не менее некоторые вопросы все-таки остались, – отмечает президент.

Александр Лукашенко:

Нам надо оптимизировать процесс обучения. Нам надо сделать так, чтобы основные знания дети получали именно в школе. Не должен ученик, отучившись 6-7 часов (а мы требуем, чтобы он по-настоящему учился, отдавался учебе), приходил домой и еще 5-6 часов готовил домашнее задание. Посмотрите, в кого мы превращаем наших детей. Ученик должен получать знания в школе. Дома в начальных классах 1,5, максимум 2 часа он должен работать, домашнее задание выполняя. Старшеклассники – 3, максимум 3,5 часа, но никак не 6-7. Сделайте, пожалуйста, это, и наши дети будут намного здоровее.

И второе. Мы договорились, что наши детишки будут заниматься в школе 5 дней в неделю. Суббота – это никак не выходной день, особенно для коллектива школы. Это трудовое обучение и физическая подготовка – физкультура.

Третье – никуда не годные учебники, слабые учебники. Новый министр мне пообещал, что максимум к концу будущего года все учебные пособия будут приспособлены к современным требованиям. И это тяжелая задача. Но она нам по силам. Мы должны сделать решительный шаг и вывести наше образование, сделав его не одним из самых лучших в мире, а самым лучшим.

Аплодисменты 31 августа звучали на линейке не раз. Конечно, в центре внимания были те, кто делает первые шаги на нелегком пути к знаниями. В 2015 году в школе откроется 16 первых классов. Это почти треть всех учеников. Всего же за парты сядут около 2 тысяч ребят.

Новая школа – одна из самых больших в Минске.

К 2017 году в Каменной горке появятся еще четыре детских сада и два средних учебных учреждения.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

У нас детские сады и школы сдаются практически ежегодно. На сегодняшний день в Каменной горке четыре школы и шесть детских садов. Мы отслеживаем демографическую ситуацию. И, в принципе, все вопросы, которые возникают у населения, решаются.

Открытие школы для густонаселенного района Минска – как глоток свежего воздуха, – отмечает директор. Разгрузили две соседние школы. К началу нового учебного года – тоже подарки: подготовили стадион, благоустроили и озеленили территорию. Совсем скоро этот образовательный центр превратится еще в культурную и спортивную Мекку всего микрорайона.

Юрий Круглик, директор средней школы № 56 Минска:

Мы развиваем 13 направлений спорта бесплатно и семь направлений спорта мы развиваем на платной основе. Поэтому можно с уверенностью говорить, что школа эта – еще и спортивный центр для жителей микрорайона Каменная горка.

После торжественной линейки первоклассники не спешат расходиться – им не терпится поближе познакомиться со школой и друг с другом. На партах у ребят – памятные подарки от президента.

В школе учатся дети и из многодетных семей – 630 ребят. Для Каменной горки такие семьи не редкость. Под эту особенность микрорайона подстроились и даже организовали в школе группу продленного дня.

В новой школе дети будут не только постигать науки, но и развивать творческие способности. Здесь работают секции более чем по 10 спортивным направлениям. Таким бассейном может похвастаться не каждый спортивный центр. Есть тренажерный зал, зал гимнастики и борьбы.

Одним словом, олимпийских чемпионов в Беларуси растят еще со школьной скамьи. А такие школы – кладезь талантов для тренеров.

Для лучшего старта в подарок от президента начинающие атлеты получили спортивный инвентарь. С юными спортсменами Александр Лукашенко пообщался лично.

Этому музыкальному инструменту Даниил в буквальном смысле обязан жизнью. У мальчика не работало одно легкое. Врачи посоветовали освоить духовой музыкальный инструмент. Сейчас мальчик здоров, а музыка прочно вошла в его жизнь. На базе этой школы работает филиал музыкальной и художественной школ. И Даниил может заниматься любимым делом без отрыва от основной учебы.

Такая логистика, когда под одной школьной крышей несколько кружков и спортивных секций, поможет не только всестороннему развитию ребенка, но и экономит его время. Семья Рыковых уже оценила такой подход.

Татьяна Рыкова:

Мы очень довольны именно этой школой. что она возле дома, что ребенку никуда не надо будет ездить, даже лишние 15 минут утром хорошо поспать.

Анастасия Рыкова:

Мы очень рады, что здесь есть бассейн, спортивные секции, музыкальные школы, школа искусств.

Оценил современный подход и президент. Педагог по первому образованию Александр Лукашенко об учебном процессе знает не понаслышке. Такие школы должны помочь юным белорусам преодолевать преграды на сложном и одновременно интересном пути к знаниям. Это еще раз пожелает президент, уже покидая школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.