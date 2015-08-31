31 августа в Щучине открыли классический книжный магазин – в противовес глобальной паутине

Новости Беларуси. В противовес глобальной паутине. 31 августа в Щучине открыли классический книжный магазин. В райцентре, где в эти выходные пройдут Дни белорусской письменности, больше десятка лет не было такого торгового объекта. Опасения, что он будет не востребован, не подтвердились с первых минут работы. Приобрести хорошее издание горожане приходили семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Филипчик, житель Щучина:

Не только лично для меня, но и для всех горожан это такое долгожданное событие, все ждали. Мы сегодня зашли первый раз и видим, что все, что нас интересует, что нам надо, мы сегодня, я надеюсь, приобретем для школьников. У меня двое детей, мы пришли купить нужную нам для школы литературу. И уже видим, что все это есть. Не надо никуда ехать, в область. Все здесь есть.

Елена Каравайская, житель Щучина:

Магазин, конечно, будет востребован. Я как учитель ценю то, что можно посмотреть книгу, подержать ее в руках. Магазин этот открылся вовремя, потому что у нас в городе, конечно, есть частные магазины, но государственный магазин, может быть, и в плане цен, и в том плане, что можно заказать какую-то литературу.

Татьяна Андропова, представитель регионального филиала «Гродно книга»:

Предварительные заказы мы принимаем на всю литературу, которая интересует наших покупателей. Конечно, это в первую очередь детская, учебная литература. И на художественную литературу.