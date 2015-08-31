С начала года временной работой минский центр занятости обеспечил порядка двух тысяч человек

Новости Беларуси. Безработные белорусы участвуют в уборочной кампании. Сегодня сотни нетрудоустроенных вышли в поле на общественные работы. Они убирают картофель и лук, готовят к зимовке зерновые. Несмотря на общественное начало, труд каждого оплачивается по факту.

Последняя запись в трудовой книжке датируется 2007 годом. Тогда Александр Ославский пробовал себя в роли грузчика. Из-за частых прогулов карьера не сложилась. Спустя восемь лет безработной жизни мужчину направили в одно из сельскохозяйственных предприятий Минска. Начать предложили с должности подсобного рабочего.

Александр Ославский, безработный:

Зерно готовим к посеву. Без работы же тоже дома сидеть не будешь.

Со своей историей пришел на общественные работы и Игорь Холодинский. В свои 49 мужчина поменял не одно место работы, однако официально закрепиться так нигде и не удалось. Без профессии уже полтора года. Отец троих детей признается: содержать семью помогает такое пусть и временное трудоустройство.

Игорь Холодинский, безработный:

Это хорошая возможность. Нам еще дают возможность не только в Ботаническом саду, но и в зоопарке, и в «Зеленстрое». Полмесяца так по организациям ходить, подрабатывать.

Обычно работу нетрудоустроенным дают несложную. Например, это уборка сухостоя с посевных площадей. Правда, устроиться туда, где хорошо платят, не так-то просто. Конкурс на некоторые должности в крупных предприятиях достигает три человека на место.

За восемь часов работы один трудяга зарабатывает порядка 120 тысяч в день. Без официального трудоустройства таким кадрам разрешено чистить амбары, готовить зерновые к зимовке, убирать картофель. Однако это вовсе не значит, что никаких документов при себе быть не должно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:

Все безработные, которые на этих работах задействованы, обязательно должны иметь санитарную книжку. То есть слепо мы их не задействуем. Обязательно проходят медкомиссию.

С начала года временной работой столичный центр занятости обеспечил порядка двух тысяч человек. ЖКХ, торговля, строительство, промышленность – сферы деятельности самые разные.

Татьяна Кудевич, начальник управления занятости населения Мингорисполкома:

Всего на этот год у нас заключено 144 договора, где безработные могут участвовать в оплачиваемых общественных работах. Это вакансии неквалифицированного труда, которые длительный период времени не заполняются.

На поиски хорошей высокооплачиваемой работы могут уйти месяцы. Основная масса работодателей ищет квалифицированных специалистов с опытом и хорошими рекомендациями. Оплачиваемые общественные работы для наших героев – Игоря и Александра – как спасательный круг на рынке вакансий. И сегодня своим близким они могут с гордостью сказать:

Игорь Холодинский, безработный:

Я на работе.