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Картины известных художников оживают на перформансе «Новогодний вернисаж» в Минске

25 декабря 2023 17:45
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Что получится, если представить, что всемирно известные шедевры живописи связаны с зимними праздниками? Ответ на этот вопрос жители и гости Минска могут найти на площадке Верхнего города. Гостей приглашают на художественный перформанс «Новогодний вернисаж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины известных художников оживают на перформансе «Новогодний вернисаж» в Минске-1

Здесь буквально оживают картины известных художников. Например, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина. На первый взгляд кажется, что медвежата просто резвятся на поляне, но на самом деле они уже начинают выбирать самую красивую елочку на Новый год. Или же «Девочка на шаре» Пикассо. Здесь все просто – дочка показывает папе, какой номер приготовила Деду Морозу. Красочные номера не оставили равнодушным ни одного зрителя.

Картины известных художников оживают на перформансе «Новогодний вернисаж» в Минске-4

Мы пришли сюда с очень хорошим настроением. Рождество – это такой светлый праздник, который хочется провести с семьей. И так приятно, что есть такие концерты, которые объединяют людей, дарят атмосферу добра, тепла и позитива.

Картины известных художников оживают на перформансе «Новогодний вернисаж» в Минске-7

Только за эмоциями, за настроением, хотелось посмотреть такой красивый город. Очень здорово все организовано! Молодцы!

Картины известных художников оживают на перформансе «Новогодний вернисаж» в Минске-10

Люблю этот город всем сердцем. Спасибо государству за данное время препровождение. Мы очень счастливы оказаться здесь!

Картины известных художников оживают на перформансе «Новогодний вернисаж» в Минске-13

Полюбоваться оживающими картинами сможет каждый желающий ежедневно с пяти до восьми вечера. А продлится «Новогодний вернисаж» до 2 января.

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области

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