Дзермант: мир и добрые отношения между представителями разных религий – результат постоянной работы государства

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Прежде всего, хотел бы поздравить верующих людей, всех тех, кто отмечает Рождество Христово по григорианскому календарю. В нашей стране, в одной из немногих, важнейшие религиозные праздники отмечаются согласно и западной, и восточной традиции. И то, что это возможно – одна из уникальных особенностей нашего народа. Вопросы веры, религиозная тема очень деликатная. Мы видим, насколько хрупким может быть мир, если не сохранить согласие в национальной и конфессиональной сфере. Самый недавний пример – происходящее на Ближнем Востоке между палестинцами и Израилем. Кровь там льется давно и пока не видно, что могло бы положить этому конец.
Это кажется, что мир и добрые отношения между представителями разных религий – данность, которая всегда была. Но это не так, это результат постоянной работы государства, общества, представителей конфессий. Если хоть чуть-чуть здесь упустил ситуацию, разбалансировал ее либо в сторону чрезмерной квазитолерантности, или, наоборот, слишком жестко все регулируешь и продвигаешь только одну линию, то неизбежно будут проблемы и перекосы.
И мы видим, какие. Например, в Западной Европе из-за наплыва инокультурных мигрантов традиционные христианские символы, праздники начинают подвергаться сомнению, а то и поруганию в угоду самоубийственной политкорректности. А если пытаешься игнорировать мнение разных конфессий, то ситуация может дойти до религиозного конфликта.
Главная заслуга в том, что в Беларуси все по-другому, в том, что мы не знаем этих проблем, конечно же, самого белорусского народа, благодаря мудрости которого в государстве проводится сбалансированная религиозная политика. Но народ делегирует право управлять государством своим избранникам, более всего Президенту, главе государства, от которого как раз и зависит, какими будут отношения, в том числе в этой очень тонкой религиозной сфере.
Алексей Дзермант:
Глава нашего государства Александр Лукашенко всегда поддерживал традиционные конфессии, но при этом нужно понимать, что недопустимо использование костела, церкви для вмешательства в нашу внутреннюю политику со стороны иностранных государств. А такое нередко бывало, и это приносило вред самим религиозным организациям. Именно поэтому важно, например, готовить священнослужителей, в том числе католических, именно в нашей стране.
Подробности в видео.