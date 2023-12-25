Дзермант: мир и добрые отношения между представителями разных религий – результат постоянной работы государства

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Прежде всего, хотел бы поздравить верующих людей, всех тех, кто отмечает Рождество Христово по григорианскому календарю. В нашей стране, в одной из немногих, важнейшие религиозные праздники отмечаются согласно и западной, и восточной традиции. И то, что это возможно – одна из уникальных особенностей нашего народа. Вопросы веры, религиозная тема очень деликатная. Мы видим, насколько хрупким может быть мир, если не сохранить согласие в национальной и конфессиональной сфере. Самый недавний пример – происходящее на Ближнем Востоке между палестинцами и Израилем. Кровь там льется давно и пока не видно, что могло бы положить этому конец.

Это кажется, что мир и добрые отношения между представителями разных религий – данность, которая всегда была. Но это не так, это результат постоянной работы государства, общества, представителей конфессий. Если хоть чуть-чуть здесь упустил ситуацию, разбалансировал ее либо в сторону чрезмерной квазитолерантности, или, наоборот, слишком жестко все регулируешь и продвигаешь только одну линию, то неизбежно будут проблемы и перекосы.