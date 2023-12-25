На саммите ЕАЭС подписано полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном

Саммит ЕАЭС принимает Санкт-Петербург. В северную столицу России с рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту Пулково его тепло встречали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В повестке саммита более двух десятков вопросов по ключевым направлениям интеграционных процессов. Международная деятельность, макроэкономическая политика, устранение барьеров, сокращение изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза.

Лукашенко об Украине: будем с ними плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс

В общем, спорные моменты есть. Об этом неоднократно говорил и белорусский лидер. Но уже с 2016 года звучит предложение о сопряжении ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – «интеграции интеграций». Новость дня – вместо временного подписано полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.