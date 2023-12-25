На саммите ЕАЭС подписано полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном

Саммит ЕАЭС принимает Санкт-Петербург. В северную столицу России с рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту Пулково его тепло встречали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В повестке саммита более двух десятков вопросов по ключевым направлениям интеграционных процессов. Международная деятельность, макроэкономическая политика, устранение барьеров, сокращение изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза.
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В общем, спорные моменты есть. Об этом неоднократно говорил и белорусский лидер. Но уже с 2016 года звучит предложение о сопряжении ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – «интеграции интеграций». Новость дня – вместо временного подписано полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.
Владимир Путин, Президент России:
После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в Союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок – 90 миллионов человек. А нетарифные барьеры будут значительно снижены. Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающей все наши государства транспортно-логистической системе, маршрутам таким, как международный коридор «Север-Юг». Создадут предпосылки для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, контактов между людьми.
Лукашенко на саммите ЕАЭС: людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира.