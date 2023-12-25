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На саммите ЕАЭС подписано полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном

25 декабря 2023 17:43
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Саммит ЕАЭС принимает Санкт-Петербург. В северную столицу России с рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту Пулково его тепло встречали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На саммите ЕАЭС подписано полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном-1

В повестке саммита более двух десятков вопросов по ключевым направлениям интеграционных процессов. Международная деятельность, макроэкономическая политика, устранение барьеров, сокращение изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза.

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В общем, спорные моменты есть. Об этом неоднократно говорил и белорусский лидер. Но уже с 2016 года звучит предложение о сопряжении ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – «интеграции интеграций». Новость дня – вместо временного подписано полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.

На саммите ЕАЭС подписано полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном-4

Владимир Путин, Президент России:
После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в Союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок – 90 миллионов человек. А нетарифные барьеры будут значительно снижены. Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающей все наши государства транспортно-логистической системе, маршрутам таким, как международный коридор «Север-Юг». Создадут предпосылки для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, контактов между людьми.

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# ЕАЭС # Владимир Путин # Евгений Пустовой

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