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«Информационный час» на СТВ в топе новостных программ страны. Как изучают спрос на белорусские медиа?

02 июля 2021 17:13
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Новости Беларуси. «Информационный час» стабильно входит в топ лучших информационных программ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные измерения телесмотрения за июнь.

«Информационный час» на СТВ в топе новостных программ страны. Как изучают спрос на белорусские медиа?-1

Уже как месяц в Беларуси на коммерческой основе действует новая система измерений телевизионной аудитории. Причем компания «МедиаИзмеритель» использует методологию и оборудование международной компании Kantar. Система соответствует мировым стандартам и рекомендована для использования на территории Беларуси. К тому же национальная система прошла аттестацию на соответствие требованиям по защите информации.

«Информационный час» на СТВ в топе новостных программ страны. Как изучают спрос на белорусские медиа?-4

Согласно указу Президента, правом на коммерческое использование измерений телевизионной аудитории на территории нашей страны обладает лишь одна компания – «МедиаИзмеритель». Результаты иных исследований аудитории теле- и радиопрограмм использоваться не могут.

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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