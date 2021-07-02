«Информационный час» на СТВ в топе новостных программ страны. Как изучают спрос на белорусские медиа?

Новости Беларуси. «Информационный час» стабильно входит в топ лучших информационных программ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные измерения телесмотрения за июнь.

Уже как месяц в Беларуси на коммерческой основе действует новая система измерений телевизионной аудитории. Причем компания «МедиаИзмеритель» использует методологию и оборудование международной компании Kantar. Система соответствует мировым стандартам и рекомендована для использования на территории Беларуси. К тому же национальная система прошла аттестацию на соответствие требованиям по защите информации.