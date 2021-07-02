Александр Лукашенко: поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу отметить настоящего мужика Григория Азаренка. Ну, вы его знаете. Я всегда гляжу на экран и оцениваю людей. Даже не журналистов, всех подряд. Я всегда думал: если мужики наши выходят и борются на экране – а как в действительности? Они трижды пытались его захватить или убить. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня.

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Много можно называть эти факты, но скажу одно. Скажу следующее, чтобы вы меня поняли. Я распорядился сегодня, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации. И поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем.