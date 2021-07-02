«Взять ножницы, чтобы сам это сделал». Александр Лукашенко рассказал подробности покушения на Григория Азарёнка

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью, 1 июля 2021 года. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник, вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам, те, кто был нанят за 10 тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет.

Это как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали. Демократия. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста. Это Сосновский и группа. Арестован и дает показания.