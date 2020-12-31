Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 31 декабря навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии. Центр создан в 1997 году. За это время глава государства был здесь несколько раз. Сегодня Александр Лукашенко здесь провел полдня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И, конечно же, Президент пообщался с детьми. Александр Лукашенко поздравил ребят с наступающим Новым годом. К одним Президент зашел в палату, с другими встретился за столом. Получилось как дома. А вот некоторые юные пациенты с нулевым иммунитетом постоянно находятся в закрытых боксах, поэтому единственная связь с ними – телефон.
Тащи его, тащи. Это что у нас? Что-то там должно… А, вон те фишки. Давай его вот так, давай это все высыпем. Еще что-то у нас осталось.
– Ну как ты себя чувствуешь?
– Хорошо.
– А чего ты здесь сидишь? Едь домой сегодня.
– Я скоро поеду.
– Когда?
– Через четыре дня.
– Через четыре. Ну да, слушай, в этот хаос, Новый год, там эта беготня и прочее, лучше ты спокойно пересидишь здесь. С Мозыря, да?
– Да.
– Хороший у тебя город.
– Красивый, да?
– Я его люблю.
– Я тоже.