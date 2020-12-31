Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 31 декабря навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии. Центр создан в 1997 году. За это время глава государства был здесь несколько раз. Сегодня Александр Лукашенко здесь провел полдня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, конечно же, Президент пообщался с детьми. Александр Лукашенко поздравил ребят с наступающим Новым годом. К одним Президент зашел в палату, с другими встретился за столом. Получилось как дома. А вот некоторые юные пациенты с нулевым иммунитетом постоянно находятся в закрытых боксах, поэтому единственная связь с ними – телефон.

Тащи его, тащи. Это что у нас? Что-то там должно… А, вон те фишки. Давай его вот так, давай это все высыпем. Еще что-то у нас осталось.

– Ну как ты себя чувствуешь?

– Хорошо.

– А чего ты здесь сидишь? Едь домой сегодня.

– Я скоро поеду.

– Когда?

– Через четыре дня.

– Через четыре. Ну да, слушай, в этот хаос, Новый год, там эта беготня и прочее, лучше ты спокойно пересидишь здесь. С Мозыря, да?