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Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии

31 декабря 2020 13:38
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 31 декабря навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии. Центр создан в 1997 году. За это время глава государства был здесь несколько раз. Сегодня Александр Лукашенко здесь провел полдня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии-1

И, конечно же, Президент пообщался с детьми. Александр Лукашенко поздравил ребят с наступающим Новым годом. К одним Президент зашел в палату, с другими встретился за столом. Получилось как дома. А вот некоторые юные пациенты с нулевым иммунитетом постоянно находятся в закрытых боксах, поэтому единственная связь с ними – телефон.  

Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии-4

Тащи его, тащи. Это что у нас? Что-то там должно… А, вон те фишки. Давай его вот так, давай это все высыпем. Еще что-то у нас осталось.  

Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии-7

Ну как ты себя чувствуешь?
– Хорошо.
– А чего ты здесь сидишь? Едь домой сегодня.
Я скоро поеду.
Когда?
– Через четыре дня.
Через четыре. Ну да, слушай, в этот хаос, Новый год, там эта беготня и прочее, лучше ты спокойно пересидишь здесь. С Мозыря, да?  

Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии-10

Да.
Хороший у тебя город. 
Красивый, да?
– Я его люблю. 
Я тоже.

Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии-13

Ну а как настроение у мужиков?
– Хорошо.  
Нормальное?
А вы откуда сами?
Я из Вилейки.  
Из Вилейки.  
Любань.  
С Любани? Скоро будет у вас шикарнейший город там, калий в будущем году добывать начнем, будете богатыми, и будете городом шахтеров, как Солигорск и Петриков.  

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# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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