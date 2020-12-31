«Чтобы нам быстрее обрабатывать». 17 новых тракторов МТЗ готовят к работе в Сенненском районе

Новости Беларуси. Машинно-тракторный парк Сенненского района пополнили 17 тракторов МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключи от новой техники передали механизаторам. Пока новые сельхозмашины только готовят к работе. На деле тракторы себя покажут весной – во время посевной кампании. К слову, модели как нельзя лучше подходят для полей северных районов страны: мощность новых тракторов позволяет обрабатывать даже самые сложные участки.

Сергей Литяго, директор Совхоза им. Петра Машерова:

Это отразится на том, чтобы нам быстрее обрабатывать. Техника уже на износе, которая самортизирована. Так что механизаторы, которые получали трактора, – одни из лучших наших механизаторов. И мы стараемся, чтобы они внесли свой вклад в урожай 2021 года.

Александр Путято, генеральный директор Витебского мясокомбината:

Во-первых, практически весь Сенненский район вошел в наше агропромышленное объединение. Второй момент: по насыщению техники и по нагрузке на гектар этой техники, конечно, этот регион отставал. Мы рассматривали вопрос, когда распределяли в наши промышленные объединения, именно вот эти аспекты, для того чтобы эта техника работала эффективно и чтобы в те агрономические моменты сева и уборки могла максимально принести пользу.