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«Чтобы нам быстрее обрабатывать». 17 новых тракторов МТЗ готовят к работе в Сенненском районе

31 декабря 2020 12:35
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Новости Беларуси. Машинно-тракторный парк Сенненского района пополнили 17 тракторов МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы нам быстрее обрабатывать». 17 новых тракторов МТЗ готовят к работе в Сенненском районе-1

Ключи от новой техники передали механизаторам. Пока новые сельхозмашины только готовят к работе. На деле тракторы себя покажут весной – во время посевной кампании. К слову, модели как нельзя лучше подходят для полей северных районов страны: мощность новых тракторов позволяет обрабатывать даже самые сложные участки.

«Чтобы нам быстрее обрабатывать». 17 новых тракторов МТЗ готовят к работе в Сенненском районе-4

Сергей Литяго, директор Совхоза им. Петра Машерова:
Это отразится на том, чтобы нам быстрее обрабатывать. Техника уже на износе, которая самортизирована. Так что механизаторы, которые получали трактора, – одни из лучших наших механизаторов. И мы стараемся, чтобы они внесли свой вклад в урожай 2021 года.

«Чтобы нам быстрее обрабатывать». 17 новых тракторов МТЗ готовят к работе в Сенненском районе-7

Александр Путято, генеральный директор Витебского мясокомбината:
Во-первых, практически весь Сенненский район вошел в наше агропромышленное объединение. Второй момент: по насыщению техники и по нагрузке на гектар этой техники, конечно, этот регион отставал. Мы рассматривали вопрос, когда распределяли в наши промышленные объединения, именно вот эти аспекты, для того чтобы эта техника работала эффективно и чтобы в те агрономические моменты сева и уборки могла максимально принести пользу.

«Чтобы нам быстрее обрабатывать». 17 новых тракторов МТЗ готовят к работе в Сенненском районе-10

Напомним, крупная партия техники МТЗ поступила в Витебскую область в середине декабря. Всего в область прибыло более 350 сельхозмашин, которые будут переданы агропромышленным предприятиям региона.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Литяго # Александр Путято # Фотофакт

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