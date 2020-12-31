Александру Лукашенко рассказали о работе РНПЦ детской онкологии: мы сохранили около 50 тысяч лет жизни нашим пациентам

Новости Беларуси. Последний день 2020 года Президент проводит, как и обещал, с теми, кто праздник вынужден встречать не дома. 31 декабря Александр Лукашенко навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центр, надо сказать, уникальный. Здесь сосредоточены силы высококвалифицированных врачей, которые используют в своей работе самые передовые методы лечения. И глава государства был здесь не раз. В клинике проходят лечение дети со всей страны. Стационар рассчитан почти на 200 человек. Президенту рассказывают, что ежегодно здесь делают по тысяче операций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дети не лечатся, в Боровлянах в основном. Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

В Александрова не лечатся. Александр Лукашенко:

Только здесь. То есть это Александрова, но для детей? Анжелика Солнцева:

Ну, можно сказать и так. Александрова для детей, только Александрова чуть лучше. Александр Лукашенко:

Лучше? Анжелика Солнцева:

По оснащению. Александр Лукашенко:

Когда я здесь был первый раз, запускали, на ноги ставили этот центр, тут все было самое передовое. Где-то в стране вы обнаружили, есть какие-то настороженности, показания какие-то, склонности к вашим заболеваниям, вы его сюда, обследовали, лаборатории и прочее. Обнаружили.

Анжелика Солнцева:

Выставляется диагноз и начинается (в зависимости от того, какой диагноз выставлен) лечение. Или это лечение медикаментозное, речь идет о химиотерапии, или это лечение хирургическое, или, если нужно, проводится один из методов лечения – это трансплантация. Есть такое понятие «бессобытийная выживаемость», когда ребеночек заболел, мы его лечим, он выздоравливает и у него возврат заболевания, рецидив не наступает. Так вот, вот эта бессобытийная выживаемость за пять лет у нас поднялась до 90 %. То есть 90 % деток, которые впервые заболели острым лимфобластным лейкозом, выходят на длительную ремиссию. И есть еще тоже очень интересный показатель за 20 лет. Он расчетный, но применяется во всех научных журналах, во всех научных статьях, везде цитируется.