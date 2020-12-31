Александр Лукашенко в научном отделе РНПЦ детской онкологии: вы полагаете, что результат есть и будет дальше?

Новости Беларуси. Последний день 2020 года Президент проводит, как и обещал, с теми, кто праздник вынужден встречать не дома. 31 декабря Александр Лукашенко навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под одной крышей с клиникой и научный отдел. Каждый пятый сотрудник – практикующий врач. В РНПЦ расположено пять лабораторий. Последняя была открыта год назад. Здесь занимаются диагностированием различных генных нарушений. Самая распространенное заболевание у детей – лейкоз. В 90 % случаев помогает химиотерапия. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь пациентам. Научились модифицировать клетки заболевшего человека, ими же убивать раковые. Вообще, в этой лаборатории занимаются, говоря простыми словами, конструкцией генетического LEGO.

– Мы занимаемся CAR-T-терапией. – Чего? – CAR-T-терапией. – Это что такое? – Это лечение с помощью специальных клеток, на которых есть химерные антигены. – Химерные. Это что такое? – Это специально сконструированные, генномодифицированные, можно так сказать. – Это ты сама сконструировала? – Конструируем сами, да, в условиях нашей лаборатории. И с помощью этих клеток можно лечить, например, В-клеточные лимфомы у детей без применения химиотерапии. – Цель одна по большому счету – это усилить иммунитет? Или нет? – Это лечение. Цель – это лечение.

– Заставить иммунную систему, заставить ее убивать эти клетки. Вот это самая главная цель иммунотерапии.

– И вы полагаете, что результат есть и будет дальше?

– Уже вот двое пациентов у нас пролечены этой терапией.

– Ну это пролечены. А время же нужно для того, чтобы увидеть.

– Время, да. Будем отслеживать. Еще только в этом году мы это сделали. Конечно, это должен быть долгосрочный эффект.

– А самочувствие ваших пациентов? Ну, физически они как-то… Или это не ощущается?

– Нет, ощущается, конечно. То есть это в условиях реанимации, пациенты тяжелые, они могут выйти на цитокиновый шторм, если слышали такой термин. Здесь, конечно, все очень сложно.

Александру Лукашенко рассказали о работе РНПЦ детской онкологии: мы сохранили около 50 тысяч лет жизни нашим пациентам

– На уровне науки это есть персонифицированная медицина.