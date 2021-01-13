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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой в Абу-Даби

13 января 2021 13:52
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Новости Беларуси. С победой на турнире в Абу-Даби Арину Соболенко поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой в Абу-Даби-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к Старому Новому году. Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине – титулу первой ракетки мира.

Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику

Александр Лукашенко пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых достижений во славу Беларуси.

# Теннис # общество # Арина Соболенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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