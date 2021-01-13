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Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику

13 января 2021 10:31
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Новости Беларуси. Арина Соболенко выиграла престижный международный турнир в Абу-Даби. Это первый титул белоруски в новом году и 13-й в карьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику-1

Наша теннисистка оставила не у дел многих сильных оппоненток, попутно установив два личных рекорда. Соперницей по финалу была россиянка Вероника Кудерметова. Острой борьбы не получилось. Соболенко была сильнее практически в каждом компоненте игры и победила в двух сетах с одинаковым счетом – 6:2.  

Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику-4

Таким образом спортсменка продолжила улучшать свою рекордную в карьере статистику. Она впервые стала 7-й ракеткой планеты. Кроме того, на данный момент ее беспроигрышная серия составляет 15 матчей подряд. Титул в Абу-Даби стал 9-м в одиночке и 13-м в карьере.  

# Теннис # Арина Соболенко # Вероника Кудерметова # Фотофакт

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