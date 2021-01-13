Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику

Новости Беларуси. Арина Соболенко выиграла престижный международный турнир в Абу-Даби. Это первый титул белоруски в новом году и 13-й в карьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша теннисистка оставила не у дел многих сильных оппоненток, попутно установив два личных рекорда. Соперницей по финалу была россиянка Вероника Кудерметова. Острой борьбы не получилось. Соболенко была сильнее практически в каждом компоненте игры и победила в двух сетах с одинаковым счетом – 6:2.