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Создают инфраструктуру не хуже, чем в городе. Как в агрогородки Беларуси превращают в «деревни будущего»?

13 января 2021 13:39
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Новости Беларуси. В агрогородке Поплавы Березинского района завершен проект «Деревня будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Создают инфраструктуру не хуже, чем в городе. Как в агрогородки Беларуси превращают в «деревни будущего»?-1

Его цель – создать в небольшом населенном пункте инфраструктуру не хуже, чем в городе. А также обеспечить жителей чистой водой и отоплением. По плану деревни будущего должны появиться в каждом районе. Реализовывается проект два года.

Создают инфраструктуру не хуже, чем в городе. Как в агрогородки Беларуси превращают в «деревни будущего»?-4

Как за это время меняется агрогородок, узнавала Вероника Сайко. Смотрите в видеоматериале.

# Агрогородки # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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