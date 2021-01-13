Создают инфраструктуру не хуже, чем в городе. Как в агрогородки Беларуси превращают в «деревни будущего»?

Новости Беларуси. В агрогородке Поплавы Березинского района завершен проект «Деревня будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В агрогородке Поплавы Березинского района завершен проект «Деревня будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его цель – создать в небольшом населенном пункте инфраструктуру не хуже, чем в городе. А также обеспечить жителей чистой водой и отоплением. По плану деревни будущего должны появиться в каждом районе. Реализовывается проект два года.
Как за это время меняется агрогородок, узнавала Вероника Сайко. Смотрите в видеоматериале.