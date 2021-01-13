Прямой эфир

В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом

13 января 2021 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но в сердцах миллионов верующих он останется навечно рядом. В эти минуты в Минске проходит церемония прощания с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом-1

Чуть более получаса назад гроб был доставлен в Свято-Духов кафедральный собор. Проститься с архипастырем Беларуси пришли сотни людей.  

Читайте также:

Скончался митрополит Филарет. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь

Ему удалось практически невозможное. Вот так жил митрополит Филарет

«До последнего своего часа молился за благополучие страны». Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета

В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом-4

Главная Божественная литургия с чином отпевания пройдет 14 января в восемь утра. Проститься с владыкой в главном храме белорусской православной церкви можно будет до шести вечера четверга.  

В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом-7

После гроб с телом митрополита Филарета доставят в Успенский Жировичский монастырь, где также проведут прощальную панихиду. Похоронят патриаршего экзарха у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря в пятницу, 15 января.

В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом-10

В Белорусскую православную церковь поступают соболезнования из разных стран и организаций, а также глав дипломатических миссий, государственных структур Беларуси, России и других стран СНГ. Напомним, владыка ушел из жизни накануне на 86 году.   

# Некролог # общество # Митрополит Филарет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас большие перспективы». Рассказываем о строительстве домов в Заводском районе
13 января 2021 11:50

«У нас большие перспективы». Рассказываем о строительстве домов в Заводском районе

Это лучшие здания в мире. Мнение декана архитектурного факультета БНТУ
13 января 2021 11:43

Это лучшие здания в мире. Мнение декана архитектурного факультета БНТУ

Как стать архитектором? Профессор Армен Сардаров о выборе профессии
13 января 2021 11:42

Как стать архитектором? Профессор Армен Сардаров о выборе профессии