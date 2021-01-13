В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом

Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но в сердцах миллионов верующих он останется навечно рядом. В эти минуты в Минске проходит церемония прощания с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная Божественная литургия с чином отпевания пройдет 14 января в восемь утра. Проститься с владыкой в главном храме белорусской православной церкви можно будет до шести вечера четверга.

После гроб с телом митрополита Филарета доставят в Успенский Жировичский монастырь, где также проведут прощальную панихиду. Похоронят патриаршего экзарха у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря в пятницу, 15 января.