«У нас большие перспективы». Рассказываем о строительстве домов в Заводском районе

Самый промышленный, но при этом спортивный, экологический, творческий, а главное – трудолюбивый. Заводской район сегодня в центре внимания большого города. Как и с чем отметили Новый год? Какие планы на 2021-й? В студии «Большого города» глава администрации Заводского района Сергей Масляк. Екатерина Забенько, ведущая:

Как показатель – жилищное строительство, как пример – строится целый большой микрорайон после микрорайона «Малая родина» с таким патриотическим красивым названием, на мой взгляд. Строится жилой микрорайон с огромным количеством домов и квартир, по большей части социальный. Плюс прекрасное живописное место на берегу Чижовского водохранилища с какими-то нереальными транспортными перспективами, новой дорогой. На ваш взгляд, какие перспективы у этого района в целом?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Мне кажется, очень большие перспективы. На самом деле таких объемов строительства, которыми мы прирастаем сегодня, уже давно не было на территории Заводского района. То, о чем вы говорите, – одна из крупных строительных площадок. Это, конечно, «Чижовка-6», «Чижовка-6А». Строительство начато было в 2020 году, планируется строительство 13 многоэтажных домов. По состоянию на сегодня ведется строительство восьми. На высокой стадии готовности находится четыре.

Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что акцент все-таки на социальное жилье, в первую очередь для многодетных семей. Сергей Масляк:

Совершенно верно. Что касается нашего района, можно привести такие цифры: в начале 2020 года на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стояла 891 семья, за прошедший год улучшили свои жилищные условия, то есть были направлены на строительство 698 семей.