«Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу». От чего Александр Лукашенко предостерёг новых руководителей на местах

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава государства, основным акцентом работы в новых должностях должна стать дисциплина. Причем как в кадровой политике, так и в решении проблемных вопросов на местах.

Александр Лукашенко – новым руководителям на местах: «Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов»

Своя команда в любом деле – это всегда надежная опора для любого руководителя. Это понятно всем и каждому. Но здесь Президент сразу обозначит, что не надо за собой тянуть с прошлых мест работы так называемых своих людей. Шанс проявить себя надо давать не только по знакомству