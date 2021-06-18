«Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу». От чего Александр Лукашенко предостерёг новых руководителей на местах

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава государства, основным акцентом работы в новых должностях должна стать дисциплина. Причем как в кадровой политике, так и в решении проблемных вопросов на местах.
Президент – новым руководителям в местной вертикали: ни в коем случае не торопитесь, всегда давайте людям шанс
Александр Лукашенко – новым руководителям на местах: «Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов»
Своя команда в любом деле – это всегда надежная опора для любого руководителя. Это понятно всем и каждому. Но здесь Президент сразу обозначит, что не надо за собой тянуть с прошлых мест работы так называемых своих людей. Шанс проявить себя надо давать не только по знакомству
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Опирайтесь не на своих людей, как у нас принято: «вот, я оттуда возьму». Пришел с какого-то района – я оттуда за собой целую плеяду людей заберу. Во-первых, там люди нужны, не надо их перетаскивать. Во-вторых, не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы. И должны быть люди, преданные нашему государству.