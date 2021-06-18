«Вы не думайте, что вас тут ждали. Вы пришли со стороны». Что сказал Александр Лукашенко новому гендиректору «Белфармации»?

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во внимании Президента 18 июня и важное предприятие – «Белфармация». Самая крупная аптечная сеть страны, речь о 218 аптеках. И ключевое от главы государства новому гендиректору – Сергею Литошу – заняться ценообразованием. Да и не только.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понятно, какая там ситуация. Там было все непросто. Мы большую ставку сделали на здравоохранение, в том числе и на «Белфармацию». Порядок там надо наводить. Это не сельскохозяйственный район, это предприятие, которое вы хорошо знаете. Вы в этой системе работали. Наведите там порядок. Займитесь ценообразованием и будьте сами очень аккуратны. Потому что вы не думайте, что вас тут ждали. Вы пришли со стороны. И вы знаете, как на это посмотрят некоторые – не обращайте ни на что внимание. Надо – обращайтесь, будем помогать.