«Вы не думайте, что вас тут ждали. Вы пришли со стороны». Что сказал Александр Лукашенко новому гендиректору «Белфармации»?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Понятно, какая там ситуация. Там было все непросто. Мы большую ставку сделали на здравоохранение, в том числе и на «Белфармацию». Порядок там надо наводить. Это не сельскохозяйственный район, это предприятие, которое вы хорошо знаете. Вы в этой системе работали. Наведите там порядок. Займитесь ценообразованием и будьте сами очень аккуратны. Потому что вы не думайте, что вас тут ждали. Вы пришли со стороны. И вы знаете, как на это посмотрят некоторые – не обращайте ни на что внимание. Надо – обращайтесь, будем помогать.