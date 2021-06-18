«Чтобы идеи приобретали практическую пользу». Посмотрите, как «Белагропромбанк» стимулирует развитие молодёжного бизнеса

Новости Беларуси. В «Белагропромбанке» подвели итоги республиканского образовательного конкурса по поддержке и развитию предпринимательства среди молодежи «АГРО 3.0», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего для участия было подано 500 заявок из разных уголков страны. Пальму первенства получили около 20. Конкурс организован совместно с объединенной профсоюзной организацией банка. «АГРО 3.0» объединил начинающих предприимчивых белорусов и экспертов от бизнеса, туризма и госсектора не только для обмена опытом, но и реальной поддержки для внедрения самых креативных инициатив.

Анатолий Жигалов, отец победительницы финала конкурса «АГРО 3.0»:

Повышается урожайность на 17-25 %. Это я все в теории, она реализовала до конкретики. В 2020 году мы засеяли в одном хозяйстве, сельскохозяйственном колхозе, получили 17,7 %. В следующем году благодаря банку попытаемся в десятках колхозах это реализовать.

Подобные проекты в «Белагропромбанке» осуществляют уже не первый год. Число желающих приобщиться к интеллектуальному состязанию стремительно растет. Лучшие бизнес-идеи и кейс-решения выбирали в шести категориях. Проекты молодых людей могут быть реализованы как в банковской сфере, так и сельском хозяйстве. Каждая идея подкреплена разработками удобных сервисов и приложений.