«Чтобы идеи приобретали практическую пользу». Посмотрите, как «Белагропромбанк» стимулирует развитие молодёжного бизнеса

Новости Беларуси. В «Белагропромбанке» подвели итоги республиканского образовательного конкурса по поддержке и развитию предпринимательства среди молодежи «АГРО 3.0», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В «Белагропромбанке» подвели итоги республиканского образовательного конкурса по поддержке и развитию предпринимательства среди молодежи «АГРО 3.0», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего для участия было подано 500 заявок из разных уголков страны. Пальму первенства получили около 20. Конкурс организован совместно с объединенной профсоюзной организацией банка. «АГРО 3.0» объединил начинающих предприимчивых белорусов и экспертов от бизнеса, туризма и госсектора не только для обмена опытом, но и реальной поддержки для внедрения самых креативных инициатив.
Дарья Башаримова, победительница финала конкурса «АГРО 3.0»:
Я участвовала в номинации «Лучшая бизнес-идея» категории «Экология». И мой проект называется «Биологизированное повышение урожайности кукурузы посредством аэродинамического звукового воздействия».
Анатолий Жигалов, отец победительницы финала конкурса «АГРО 3.0»:
Повышается урожайность на 17-25 %. Это я все в теории, она реализовала до конкретики. В 2020 году мы засеяли в одном хозяйстве, сельскохозяйственном колхозе, получили 17,7 %. В следующем году благодаря банку попытаемся в десятках колхозах это реализовать.
Подобные проекты в «Белагропромбанке» осуществляют уже не первый год. Число желающих приобщиться к интеллектуальному состязанию стремительно растет. Лучшие бизнес-идеи и кейс-решения выбирали в шести категориях. Проекты молодых людей могут быть реализованы как в банковской сфере, так и сельском хозяйстве. Каждая идея подкреплена разработками удобных сервисов и приложений.
Сергей Чугай, заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк»:
Мы хотим, чтобы уже взрослые, умудренные практическим опытом эксперты посмотрели на их идеи, инициативу с точки зрения бизнес-жизнеспособности. Именно для того, чтобы идеи приобретали практическую пользу, чтобы эта польза материализовалась в финансовый результат для собственников этих идей. Мы хотим способствовать такой предпринимательской инициативе, здоровой предпринимательской инициативе, направленной на то, чтобы в нашей стране рождалось что-то свое, уникальное, свой продукт, основанный на креативе наших людей, потенциал которых действительно очень высокий.
Пятичасовым онлайн-марафоном стал финал конкурса. Победители получили дипломы и денежные вознаграждения. А для реализации лучших бизнес-идей для клиентов «Белагропромбанка» предусмотрены индивидуальные условия кредитования.
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