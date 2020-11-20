Александр Лукашенко, посещая «Гомсельмаш»: деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок. Вы молодцы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Деньги, которые государство в результате поддержки потратило на вас, не ушли в песок. Поэтому вы молодцы. И как не приехать, не порадоваться за вас? Да, еще немало проблем, я это знаю. Но если мы будем вот такими темпами идти, то через 2-3 года вы забудете, что когда-то были эти проблемы. Уцепились зубами и надо держаться. Вам тяжело в том плане, что таких, как вы, в мире море. И даже больше, чем океан. И вам для того, чтобы продать вашу продукцию, приходится грызть зубами и не только, как вы видите, российский рынок, но уже и Африку. И от этого никуда не денешься, если мы хотим остаться с машиностроительной продукцией.

А что такое машиностроение? Это мозги людей. Не будет машиностроения – студентов не будет, дети наши не будут учиться, технарей не будет. Мы потеряем компетенции, как это у нас по отдельным направлениям произошло после распада Советского Союза. Поэтому машиностроение надо держать, надо цепляться за машиностроение, потому что это авторитет, это лицо нации.