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Александр Лукашенко, посещая «Гомсельмаш»: деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок. Вы молодцы

20 ноября 2020 21:30
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Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Президент 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».

Евгений Пустовой, корреспондент:
«Гомсельмаш» не смогла перемолотить разруха 90-х, а сейчас на заводе начинают пожинать плоды дальновидного решения. Небольшое предприятие сохранили, теперь развивают холдинг.

Александр Лукашенко, посещая «Гомсельмаш»: деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок. Вы молодцы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Деньги, которые государство в результате поддержки потратило на вас, не ушли в песок. Поэтому вы молодцы. И как не приехать, не порадоваться за вас? Да, еще немало проблем, я это знаю. Но если мы будем вот такими темпами идти, то через 2-3 года вы забудете, что когда-то были эти проблемы. Уцепились зубами и надо держаться. Вам тяжело в том плане, что таких, как вы, в мире море. И даже больше, чем океан. И вам для того, чтобы продать вашу продукцию, приходится грызть зубами и не только, как вы видите, российский рынок, но уже и Африку. И от этого никуда не денешься, если мы хотим остаться с машиностроительной продукцией.

А что такое машиностроение? Это мозги людей. Не будет машиностроения студентов не будет, дети наши не будут учиться, технарей не будет. Мы потеряем компетенции, как это у нас по отдельным направлениям произошло после распада Советского Союза. Поэтому машиностроение надо держать, надо цепляться за машиностроение, потому что это авторитет, это лицо нации.

Александр Лукашенко, посещая «Гомсельмаш»: деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок. Вы молодцы-4

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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