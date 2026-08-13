В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся. Главное новшество – теперь ее должны производить исключительно на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом шить коллекции будут преимущественно из текстильных материалов, выпущенных в Союзном государстве. Обновленный технический регламент заметно ужесточает и требования к качеству. Специалисты будут гораздо строже проверять прочность тканей и их устойчивость к износу. Также в документе официально закрепили само понятие «деловой стиль». Предприятия, которые успешно пройдут сертификацию, внесут в специальный онлайн‑реестр проверенных белорусских брендов.