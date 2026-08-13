Литва построит дополнительные заграждения на границе с Беларусью

Министерство обороны Литвы заявило о планах масштабного фортификационного строительства на границе с Беларусью. Действующие инженерные заграждения дополнят новыми объектами, чтобы максимально усложнить продвижение техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным элементом защиты станет ров контрмобильности шириной от 20 до 150 метров. Работы на приграничной полосе начнутся уже в ближайшие месяцы, а полное обустройство рубежа займет около четырех лет. Стоимость проекта оценивается минимум в 50 миллионов евро. Параллельно литовская сторона увеличит число опорных пунктов хранения спецсредств с 27 до 50. На этих складах будут держать бетонные блоки, ежи и колючую проволоку для экстренного перекрытия дорог.