Как чтение развивает мозг? Вот несколько фактов, о которых вы могли не знать

Если читать по 10 страниц в день и учить по 5 иностранных слов за завтраком, то уже через год у вас формируется устойчивая привычка к обучению. Как следствие, мозг создаст крепкие нейронные связи, которые заметно увеличат скорость мышления.

Казалось бы, обычный утренний ритуал. Но когда мы читаем, мозг не просто распознает знаки, он активно интерпретирует их. Буквы складываются в образы, а в сознании возникает внутренний голос, дополняющий текст деталями. В этот момент разные зоны мозга, отвечающие за зрение, слух и воображение, начинают работать вместе. Так чтение помогает мозгу проснуться и включиться в работу.