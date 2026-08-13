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Как чтение развивает мозг? Вот несколько фактов, о которых вы могли не знать

13 августа 2026 11:21
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Если читать по 10 страниц в день и учить по 5 иностранных слов за завтраком, то уже через год у вас формируется устойчивая привычка к обучению. Как следствие, мозг создаст крепкие нейронные связи, которые заметно увеличат скорость мышления. 

Казалось бы, обычный утренний ритуал. Но когда мы читаем, мозг не просто распознает знаки, он активно интерпретирует их. Буквы складываются в образы, а в сознании возникает внутренний голос, дополняющий текст деталями. В этот момент разные зоны мозга, отвечающие за зрение, слух и воображение, начинают работать вместе. Так чтение помогает мозгу проснуться и включиться в работу. 

Как чтение развивает мозг? Вот несколько фактов, о которых вы могли не знать-2

Светлана Пашкевич, заведующий центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:
Читать очень полезно для того, чтобы продлить наше творческое долголетие. И замечено, что до 32% пожилых людей, которые ежедневно читают, сохраняют свои способности умственные. И традиция, когда вечерами собираются семьи и читают вслух книги, это очень полезно не только как объединение нашей ячейки общества, но еще и для того, чтобы развить наше воображение. 

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# Психология # Книги

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