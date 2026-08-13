Александр Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК. Во время рабочей поездки в Минскую область Президент посетил агрокомбинат «Ждановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК. Во время рабочей поездки в Минскую область Президент посетил агрокомбинат «Ждановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – особенности жатвы, работа техники и урожай. Белорусский лидер также затронул вопрос субсидирования сельскохозяйственных предприятий. Александр Лукашенко заявил, что государство продолжит помогать аграриям с закупкой техники, топлива и удобрений. Однако подходы будут пересмотрены. Помощь станет избирательной – деньги получат те хозяйства, которые дают реальный результат. Также Президент потребовал навести идеальный порядок на земле и вернуть в севооборот все пустующие земли в столичной области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько у тебя земель?
Григорий Чуйко, генеральный директор агрокомбината «Ждановичи»:
17 тысяч 433 гектара, из них почти 14 тысяч – пашня.
Александр Лукашенко:
То есть распаханность идеальная, пахать нечего уже?
Григорий Чуйко:
В принципе, да. Потому что тут всегда под Минском, в Дзержинском районе то хозяйство, которое мы выкупили, там, как говорится, все распахано. Но город все равно наступает, Александр Григорьевич, потихоньку.
Александр Лукашенко:
Ну ты смотри, вот с губернатором, без него же не принимаются решения по изъятию земель. Нет, там, где нельзя, то там нельзя. Надо нам уплотняться и идти со стройками в пустых местах. Пятачки и прочее, но у нас же как хотят. Я же рассказал, например, был вот напротив этого рынка Валерьяново. Поле это, по-моему, гектар 40. Одни умные, по-моему, даже некоторые в Америке живут, а здесь деньги зарабатывают. Отдайте нам это поле, мы построим там жилье. Ну, понимаешь, жилье – это же выгодно. Знаешь, вольница такая, и удобно, и меньше затрат. Поэтому я говорю: ну, лучше бы там сад хороший какому-нибудь частнику отдали. Есть же ребята, которые умеют это делать. Они бы возделывали там то, что нам нужно. Конкуренты бы были. Я так по-деревенски отношусь. Мне очень жаль сельхозземли отдавать под застройку.
Григорий Чуйко:
Это абсолютно правильно.
Александр Лукашенко:
Это государственная проблема – плодородие земель. Но вы же заставляете нас с ним, чтобы мы вам отдавали и на трактор, и на топливо. Мы недавно и на молоко, на литр там и прочее. Везде дотируем, дотируем из бюджета.
Григорий Чуйко:
Александр Григорьевич, вот вы два распоряжения приняли. В сумме 160 миллионов. Это все возвратные деньги, что мы теплицы строим.
Александр Лукашенко:
Это теплицы.
Григорий Чуйко:
А, понятно, и технику мы тоже берем.
Александр Лукашенко:
Дотируем везде. Поэтому дальше уже, наверное, как многодетным и на детей. Ну что только ни даем, рожать они не хотят. Поэтому нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, вместе с вами, конечно. Подумать, вот это обязательно надо на литр, на килограмм, на тонну платить. Вот здесь надо. А вот здесь не надо.
Григорий Чуйко:
Абсолютно верно. То есть подойти не системно, а избирательно. К каждому району, хозяйству. Где будет отдача? Чтобы рубль вложили – 10 получили.
Александр Лукашенко:
Это ты уже вторую тему правильно поднял. Но я говорю в целом, чтобы мы на каждый визг и писк поросенка деньги не платили. Это бизнес. Ну, естественно, где-то надо, ибо будет как в Западной Европе. Земли шикарные. Перестали где-то помогать, и сельское хозяйство рухнуло.