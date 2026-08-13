Александр Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК. Во время рабочей поездки в Минскую область Президент посетил агрокомбинат «Ждановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – особенности жатвы, работа техники и урожай. Белорусский лидер также затронул вопрос субсидирования сельскохозяйственных предприятий. Александр Лукашенко заявил, что государство продолжит помогать аграриям с закупкой техники, топлива и удобрений. Однако подходы будут пересмотрены. Помощь станет избирательной – деньги получат те хозяйства, которые дают реальный результат. Также Президент потребовал навести идеальный порядок на земле и вернуть в севооборот все пустующие земли в столичной области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько у тебя земель?

Григорий Чуйко, генеральный директор агрокомбината «Ждановичи»:

17 тысяч 433 гектара, из них почти 14 тысяч – пашня.

Александр Лукашенко:

То есть распаханность идеальная, пахать нечего уже?

Григорий Чуйко:

В принципе, да. Потому что тут всегда под Минском, в Дзержинском районе то хозяйство, которое мы выкупили, там, как говорится, все распахано. Но город все равно наступает, Александр Григорьевич, потихоньку.

Александр Лукашенко:

Ну ты смотри, вот с губернатором, без него же не принимаются решения по изъятию земель. Нет, там, где нельзя, то там нельзя. Надо нам уплотняться и идти со стройками в пустых местах. Пятачки и прочее, но у нас же как хотят. Я же рассказал, например, был вот напротив этого рынка Валерьяново. Поле это, по-моему, гектар 40. Одни умные, по-моему, даже некоторые в Америке живут, а здесь деньги зарабатывают. Отдайте нам это поле, мы построим там жилье. Ну, понимаешь, жилье – это же выгодно. Знаешь, вольница такая, и удобно, и меньше затрат. Поэтому я говорю: ну, лучше бы там сад хороший какому-нибудь частнику отдали. Есть же ребята, которые умеют это делать. Они бы возделывали там то, что нам нужно. Конкуренты бы были. Я так по-деревенски отношусь. Мне очень жаль сельхозземли отдавать под застройку.

Григорий Чуйко:

Это абсолютно правильно.

Александр Лукашенко:

Это государственная проблема – плодородие земель. Но вы же заставляете нас с ним, чтобы мы вам отдавали и на трактор, и на топливо. Мы недавно и на молоко, на литр там и прочее. Везде дотируем, дотируем из бюджета.