Президент Беларуси подарил передовикам жатвы новые автомобили

В центре внимания – особенности жатвы, работа техники и урожай. Белорусский лидер также затронул вопрос субсидирования сельскохозяйственных предприятий. Александр Лукашенко заявил, что государство продолжит помогать аграриям с закупкой техники, топлива и удобрений. Однако подходы будут пересмотрены. Помощь станет избирательной – деньги получат те хозяйства, которые дают реальный результат. Также Президент потребовал навести идеальный порядок на земле и вернуть в севооборот все пустующие земли в столичной области.

Обсудив виды на урожай, глава государства лично поблагодарил тех, кто круглосуточно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Среди лидеров жатвы в столичном регионе – комбайнер Павел Шутило, который уже намолотил почти 5 тысяч тонн зерна. На отвозке нет равных Виталию Кишко – на его счету более 6 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и рапса. В числе передовиков и Андрей Алексейчик, который в этом году в уборочной кампании участвует в качестве ответственного специалиста. Все они работают в сельхозпредприятии «Кухчицы» Клецкого района, а теперь помогают в уборке хлеба «Ждановичам». Глава государства пообщался с героями жатвы. За тяжелый труд и преданность делу из рук Президента они получили ценные подарки – ключи от автомобилей.