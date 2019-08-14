Александр Лукашенко пообщался с местными жителями в Костюковичском районе

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Костюковичском районе Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области

После совещания Президент пообщался с местными жителями, которые собрались у здания райисполкома. Вопросы звучали разные.

Местный житель:

Уважаемый Александр Григорьевич, большое спасибо за приезд! А еще большое спасибо за то, что вы требуете. Вы правильно говорите. Не будет вашей требовательности – не будет нашей Беларуси. Поэтому большое вам спасибо! А за больничку особое спасибо! А то, что вы требуете… Единственная республика наша без конфликтов, без боев. Грубо выражаясь, живем спокойно, трудимся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как только потеряем управляемость, отсутствие дисциплины – вы, наверное, лучше меня это знаете, – и все рухнет. Будут бандиты по улицам ходить и ему гайки закручивать. Рабочую поездку глава государства начал с посещения форелевого хозяйства. Государственный холдинг состоит из пяти филиалов, здесь налажен полный цикл: от выращивания малька до переработки сырья. Отправляют рыбу и на экспорт. Продукт конкурентоспособный. «Люди в два раза меньше потребляют в пищу рыбы. Это ненормально». Президент посетил форелевое хозяйство в Костюковичском районе