Александр Лукашенко пообщался с местными жителями в Костюковичском районе
Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Костюковичском районе Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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После совещания Президент пообщался с местными жителями, которые собрались у здания райисполкома. Вопросы звучали разные.
Местный житель:
Уважаемый Александр Григорьевич, большое спасибо за приезд! А еще большое спасибо за то, что вы требуете. Вы правильно говорите. Не будет вашей требовательности – не будет нашей Беларуси. Поэтому большое вам спасибо! А за больничку особое спасибо! А то, что вы требуете… Единственная республика наша без конфликтов, без боев. Грубо выражаясь, живем спокойно, трудимся.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как только потеряем управляемость, отсутствие дисциплины – вы, наверное, лучше меня это знаете, – и все рухнет. Будут бандиты по улицам ходить и ему гайки закручивать.
Рабочую поездку глава государства начал с посещения форелевого хозяйства. Государственный холдинг состоит из пяти филиалов, здесь налажен полный цикл: от выращивания малька до переработки сырья. Отправляют рыбу и на экспорт. Продукт конкурентоспособный.
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Президент покормил форель, продегустировал продукцию и вник во все нюансы выращивания ценной рыбы. Поручение главы государства – развивать форелевые хозяйства. Кредитные деньги на это найдутся, а сами предприятия могут рассчитывать на господдержку. Но любое производство должно быть нацелено на увеличение прибыли и зарплат.
Президент поинтересовался также ходом уборочной. Это самая горячая тема этих дней. Жатва на особом контроле главы государства. Как доложил губернатор, аграриям области понадобится три-четыре погожих дня, чтобы завершить страду. Главное – дисциплина – трудовая и технологическая. Это стало основным посылом рабочей поездки главы государства в Костюковичский район. Сейчас время детальных планов и конкретных действий.
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