«Обычай освящать мёд – это испокон веков». Как православным принято проводить Успенский пост

Новости Беларуси. Самый короткий из многодневных и один из самых строгих. У православных верующих начался Успенский пост, в народе известный, как Спасский, его исчисление идет от янтарного Медового спаса, или праздника Маковея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день прихожане освящают в храме мед, фрукты, пекут пряники и пироги с дарами от пчел. А еще сегодня принято принимать гостей и угощать их сладостями. Что же касается поста, то он единственный в церковном году, посвященный Деве Марии.

Успенский пост строгий, хоть он и две недели. Ну и отдать дань уважения Пресвятой Богородице, потому что эта наша заступница небесная. Без нее мы никто. Это наша мама родная. А обычай освящать мед – это испокон веков.

Мы должны все подумать о нашей жизни, о нашем существовании, для чего мы здесь. Мы должны оставить после себя след и попасть в рай. Поэтому давайте жить, просто думая о прекрасном, помогая людям.

Важна и пища духовная. Пост должен сочетаться с молитвой, покаянием, совершением добрых дел, борьбой с греховными страстями и привычками.

Самый короткий, но и один из самых строгих: у православных верующих начался Успенский пост