Более 4 тысяч военных от Беларуси примут участие в учении «Щит Союза-2019» в Нижегородской области

Новости Беларуси. Более 4 тысяч военных от Беларуси примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза-2019». Оно пройдет в Нижегородской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна направит на учение танки, бронемашины, реактивные системы залпового огня, а также самолеты и вертолеты – всего 175 единиц техники. Тренировка войск пройдет в два этапа. Среди элементов, которые будут отрабатываться, – прикрытие госграницы, борьба с незаконными вооруженными формированиями, оборонительные действия. Это позволит улучшить полевую выучку соединений и воинских частей двух стран.