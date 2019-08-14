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Более 4 тысяч военных от Беларуси примут участие в учении «Щит Союза-2019» в Нижегородской области

14 августа 2019 11:19
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Новости Беларуси. Более 4 тысяч военных от Беларуси примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза-2019». Оно пройдет в Нижегородской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна направит на учение танки, бронемашины, реактивные системы залпового огня, а также самолеты и вертолеты – всего 175 единиц техники. Тренировка войск пройдет в два этапа. Среди элементов, которые будут отрабатываться, – прикрытие госграницы, борьба с незаконными вооруженными формированиями, оборонительные действия. Это позволит улучшить полевую выучку соединений и воинских частей двух стран.

Более 4 тысяч военных от Беларуси примут участие в учении «Щит Союза-2019» в Нижегородской области-1

Более 4 тысяч военных от Беларуси примут участие в учении «Щит Союза-2019» в Нижегородской области-3

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Проведение совместного оперативного учения «Щит Союза-2019» позволит на практике проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению.

Согласно принятому решению по окончанию учения в срок до 4 октября личный состав вооружения, военная и специальная техника Вооруженных Сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации на свою территорию.

В заключение отмечу, что Республика Беларусь неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по укреплению мер доверия и безопасности.

Добавим, учение «Щит Союза-2019» не требует обязательного наблюдения в соответствии с договорами в области контроля за вооружениями.

Более 4 тысяч военных от Беларуси примут участие в учении «Щит Союза-2019» в Нижегородской области-6

Более 4 тысяч военных от Беларуси примут участие в учении «Щит Союза-2019» в Нижегородской области-8

Более 4 тысяч военных от Беларуси примут участие в учении «Щит Союза-2019» в Нижегородской области-10

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Белоконев # Фотофакт

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