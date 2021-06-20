Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты

Новости Беларуси. Поздравляем с Днем медика всех, кто имеет отношение к этой профессии. Врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитары, лаборанты, эпидемиологи, фармацевты, водители скорой помощи – все, чья профессия спасать человеческие жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Накануне праздника Президент побывал во 2-й детской больнице Минска. Клиника уникальна по многим позициям. Здесь оказывают помощь маленьким пациентам со всей страны. Именно здесь работают сразу три республиканских центра. Именно отсюда в Беларуси когда-то начиналась и трансплантация почки у детей. Клинике в этом году 70 лет, так что повод визита Президента праздничный вдвойне.

Но говорили и о рутинных вещах. Например, строительстве нового корпуса и вакцинации от COVID-19. Пока в обязательной иммунизации нет необходимости, но сделать прививку тем, кто часто контактирует с большим количеством людей, все же стоит. Мы собрали самые яркие моменты рабочей субботы Президента.

Сергей Байко:

В 2008 году 37 детей были на диализе. И мы понимали, что если мы ничего не сделаем сейчас, то эти детки начнут умирать уже от осложнений самого диализа. В 2009 году началась наша программа по трансплантации почек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за детей.

Лариса Сечко, главный врач Республиканского центра детской урологии:

За 2020 год мы, клиника, специалисты, заработали миллион долларов. География стран большая.