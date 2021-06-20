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Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты

20 июня 2021 16:27
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Новости Беларуси. Поздравляем с Днем медика всех, кто имеет отношение к этой профессии. Врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитары, лаборанты, эпидемиологи, фармацевты, водители скорой помощи – все, чья профессия спасать человеческие жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты-1

Накануне праздника Президент побывал во 2-й детской больнице Минска. Клиника уникальна по многим позициям. Здесь оказывают помощь маленьким пациентам со всей страны. Именно здесь работают сразу три республиканских центра. Именно отсюда в Беларуси когда-то начиналась и трансплантация почки у детей. Клинике в этом году 70 лет, так что повод визита Президента праздничный вдвойне.

Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты-4

Но говорили и о рутинных вещах. Например, строительстве нового корпуса и вакцинации от COVID-19. Пока в обязательной иммунизации нет необходимости, но сделать прививку тем, кто часто контактирует с большим количеством людей, все же стоит. Мы собрали самые яркие моменты рабочей субботы Президента.

Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты-7

Сергей Байко:
В 2008 году 37 детей были на диализе. И мы понимали, что если мы ничего не сделаем сейчас, то эти детки начнут умирать уже от осложнений самого диализа. В 2009 году началась наша программа по трансплантации почек.

Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты-10

Сергей Байко:
На сегодня у нас время ожидания в листе ожидания среднее пять месяцев. Ему два годика.

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Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо за детей.

Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты-16

Лариса Сечко, главный врач Республиканского центра детской урологии:
За 2020 год мы, клиника, специалисты, заработали миллион долларов. География стран большая.

Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты-19

Александр Лукашенко:
Ладно, ты мне это не рассказывай, молодцы. Для меня главное, что к вам едут люди лечиться, значит, уровень обслуживания и специалистов здесь хороший.

Лариса Сечко:
Особенно Украина, 85 % из Украины.

Александр Лукашенко побывал там, где помогают маленьким пациентам со всей страны. Вот самые яркие моменты-22

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Лариса Сечко # Александр Лукашенко # Сергей Байко # Фотофакт

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