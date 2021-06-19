«Мы научились, мы всё освоили». Что рассказал врач второй детской больницы Минска Александру Лукашенко?

Новости Беларуси. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил 19 июня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской больницы. Сюда глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одна гордость – Республиканский центр детской урологии. В 2005 году отделение перевели из взрослой больницы. Пациентов здесь оперируют в основном при помощи малоинвазивных методик. Как оказалось, в свое время мотивации медикам добавил Президент.

Виталий Дубров, руководитель Республиканского центра детской урологии:

Когда вы к нам приезжали много лет назад, вы говорили: оборудование есть, научитесь работать. Мы научились, мы все освоили и сегодня достигли очень больших высот в плане развития урологии. Есть основные направления нашей работы. Первое направление – это малоинвазивная хирургия, Лариса Петровна вам рассказывала: то, что без разреза, то, что через мочевые пути или через кожу. Второе направление нашей работы – это врожденная аномалия верхних мочевых путей – почка, мочеточник, мочевой пузырь. Сегодня мы это все делаем только лапароскопически, тоже без разреза. Это позволяет детей выписывать чуть ли не на вторые сутки. Если раньше ребенок две недели лежал, разрез на весь живот, то сегодня это делается проколами, дети себя превосходно чувствуют и после операции уже на следующий день бегают по отделению.