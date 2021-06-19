Александр Лукашенко: почему у тебя везде по всем показателям в 2020 году падение? Это с ковидом связано?

Новости Беларуси. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил 19 июня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской больницы. Сюда глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даты, связанные со своими трансплантациями, пациенты запоминают навсегда. В этот момент их жизнь делится на до и после. И если в этот день 10 лет назад Вика получила приглашение на операцию из 2-й детской больницы, то сама клиника 19 июня 70 лет тому открыла двери.

Восемь палат в четырехэтажном здании спального корпуса спортивной школы-интерната. Свой шанс на качественно новую жизнь клиника получила четверть века назад, когда Александр Лукашенко подписал соответствующие распоряжения. Сегодня он снова здесь, изучает результаты принятых решений. От уровня РНПЦ 2-ю детскую больницу сегодня отделяет один корпус. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо отдать – отдадим и будем здесь операционные строить. Но это не значит, что ты построишь операционные здесь, грубо я говорю, и еще кооперационно два дворца, где будем ходить, выхаживать и так далее.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Нет, нет. Александр Лукашенко:

Конечно, для детей ничего не жалко, но надо делать оптимально, как будто ты тратишь свои деньги. На базе 2-й детской больницы работают сразу три республиканских центра: нефрологии и заместительной почечной терапии, урологии, эндокринологии. Здесь помогают детям из всех регионов страны. Главврач не без гордости говорит о показателях, которые постоянно росли. До 2020 года. Александр Лукашенко:

Почему у тебя везде по всем показателям в 2020 году падение? Это с ковидом связано?