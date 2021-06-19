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Александр Лукашенко: почему у тебя везде по всем показателям в 2020 году падение? Это с ковидом связано?

19 июня 2021 19:14
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Новости Беларуси. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил 19 июня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской больницы. Сюда глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даты, связанные со своими трансплантациями, пациенты запоминают навсегда. В этот момент их жизнь делится на до и после. И если в этот день 10 лет назад Вика получила приглашение на операцию из 2-й детской больницы, то сама клиника 19 июня 70 лет тому открыла двери.

Александр Лукашенко: почему у тебя везде по всем показателям в 2020 году падение? Это с ковидом связано?-1

Восемь палат в четырехэтажном здании спального корпуса спортивной школы-интерната. Свой шанс на качественно новую жизнь клиника получила четверть века назад, когда Александр Лукашенко подписал соответствующие распоряжения. Сегодня он снова здесь, изучает результаты принятых решений. От уровня РНПЦ 2-ю детскую больницу сегодня отделяет один корпус.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо отдать – отдадим и будем здесь операционные строить. Но это не значит, что ты построишь операционные здесь, грубо я говорю, и еще кооперационно два дворца, где будем ходить, выхаживать и так далее.

Александр Лукашенко: почему у тебя везде по всем показателям в 2020 году падение? Это с ковидом связано?-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Нет, нет.

Александр Лукашенко:
Конечно, для детей ничего не жалко, но надо делать оптимально, как будто ты тратишь свои деньги.

На базе 2-й детской больницы работают сразу три республиканских центра: нефрологии и заместительной почечной терапии, урологии, эндокринологии. Здесь помогают детям из всех регионов страны. Главврач не без гордости говорит о показателях, которые постоянно росли. До 2020 года.

Александр Лукашенко:
Почему у тебя везде по всем показателям в 2020 году падение? Это с ковидом связано?

Александр Лукашенко: почему у тебя везде по всем показателям в 2020 году падение? Это с ковидом связано?-7

Лариса Сечко, главный врач Республиканского центра детской урологии:
Да, вот эти два года – это COVID-19. Потому что и дети болели, мы не могли пересаживать. И донорской почки не было, поскольку многие были с ковидным состоянием. Это эпидемическая мировая ситуация помешала. Это количество трансплантаций в год, которое выполняется у нас в клинике, а это количество детей, которые имеют почку.

Александр Лукашенко:
Но то, что у тебя такое падение по лечению, пересадкам, в два раза – это отразилось как-то на детях в итоге?

Лариса Сечко:
Количество детей в листе ожидания не добавилось.

Дмитрий Пиневич:
Зачем же нам, допустим, рисковать, какие-то операции, если у нас диализ идет хорошо, перитонеальный диализ – хорошо. Лучше подождем спокойно, и в спокойной обстановке.

Александр Лукашенко: почему у тебя везде по всем показателям в 2020 году падение? Это с ковидом связано?-10

Александр Лукашенко:
Мы-то подождем, а дети?

Спасают здесь и жизни маленьких граждан других государств. Примечательно, что чаще других за помощью к местным врачам обращаются украинцы.

Лариса Сечко:
За 10 лет с 2011-го 5 миллионов долларов. Вот удельный вес во всем бюджете городских учреждений – 8 %. Хотя клиника сама же небольшая, 212 коек. Вот у нас получилась приличная сумма. Это, конечно, очень важно. География стран большая.

Александр Лукашенко:
Ладно, ты мне это не рассказывай, молодцы. Для меня главное, что к вам едут люди лечиться, значит, уровень обслуживания и специалистов здесь хороший.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Лариса Сечко # Фотофакт

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