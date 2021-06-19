«Ты уже себя лучше чувствуешь? Дай мне лапку». Александр Лукашенко пообщался с пациентами детской больницы

Новости Беларуси. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил 19 июня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской больницы. Сюда глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбор в пользу лечения в Беларуси и во 2-й детской больнице в частности понятен: уровень компетенции врачей и оборудование. Например, в центре нефрологии есть то, которое позволяет проводить диализ детям весом меньше 3 килограммов.

Плюс ко всему, уже 15 лет здесь используют метод перитонеального диализа, когда организм очищают через катетер, установленный прямо в брюшине у больного почечной недостаточностью. Это позволило практически исключить смертность детей с таким диагнозом.