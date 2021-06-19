«Ты уже себя лучше чувствуешь? Дай мне лапку». Александр Лукашенко пообщался с пациентами детской больницы

Новости Беларуси. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил 19 июня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской больницы. Сюда глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выбор в пользу лечения в Беларуси и во 2-й детской больнице в частности понятен: уровень компетенции врачей и оборудование. Например, в центре нефрологии есть то, которое позволяет проводить диализ детям весом меньше 3 килограммов.
Плюс ко всему, уже 15 лет здесь используют метод перитонеального диализа, когда организм очищают через катетер, установленный прямо в брюшине у больного почечной недостаточностью. Это позволило практически исключить смертность детей с таким диагнозом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты уже себя лучше чувствуешь? А? Дай мне лапку. Ой, молодец. Выздоравливай, Никита.
Сергей Байко:
Если раньше этот ребенок ехал бы в областной центр, потом к нам – все равно у него почка не работала, и он приезжал уже в тяжелом состоянии к нам, сейчас уже прямая логистика, напрямую. Районная больница, позвонили, есть такие-то признаки, все, реанимобиль – и прямо к нам.