«Каждый день ты прокалываешь палец?» Александр Лукашенко посетил школу сахарного диабета

Новости Беларуси. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил 19 июня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской больницы. Туда глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельного внимания заслуживает школа сахарного диабета, которая почти 20 лет работает на базе отделения детской эндокринологии. К сожалению, диабет молодеет и пациентов с таким диагнозом все больше. Медики уверяют, главная причина – генетика. Чтобы облегчить жизнь тех, у кого есть это заболевание, и создали такую школу. Здесь Президента очень ждали.

– Вставляешь полоску в глюкометр и измеряешь сахар.

– Это что, каждый день надо?

– Да.

– Каждый день ты прокалываешь палец?

– Но если ты купишь вот эту вещь, ты установишь, сделаешь это, вот так вот сделаешь, у тебя будет вот эта вот вещь. Можно либо ридерами это делать, купить ридер, либо телефоном. Но надо, чтобы вот. Вот такие графики будут.

– Молодец. Выздоравливайте. Не жарко вам?