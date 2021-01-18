Александр Лукашенко обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021»

Новости Беларуси. 18 января Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны.

Глава государства заявил, что, ознакомившись с замыслом предстоящих учений, он увидел, насколько продвинулись вперед вооруженные силы.

Александр Лукашенко:

Тем не менее я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. Мы с Президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение.

В 2020 году завершен очередной пятилетний период строительства и развития Вооруженных Сил. Президент Беларуси поинтересовался у министра обороны достигнутыми результатами.

Александр Лукашенко:

Прежде всего мы договаривались о приведении нашей армии до определенного уровня. Во-вторых, мы должны были значительно усовершенствовать базу: военные городки, гарнизоны и так далее. И третье – вооружение.

Глава государства добавил, что в целом проинформирован о работе по каждому из направлений, поэтому его в первую очередь интересуют перспективы развития Вооруженных Сил. Кроме того, Александр Лукашенко затронул тему кадровых решений.