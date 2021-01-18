Александр Лукашенко об издательстве «Беларусь»: его история неразрывно связана со становлением белорусской государственности

Новости Беларуси. Издательство «Беларусь», старейшее в нашей стране, отмечает 100-летие. Здесь увидели свет книги Якуба Коласа и многих других известных белорусских писателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем коллектив издательства поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Его история неразрывно связана с судьбой нашей страны, становлением белорусской государственности, трудовыми и ратными подвигами народа, развитием национальной культуры и книгопечатания. Сегодня коллектив издательства с гордостью выполняет важную миссию – создает летопись независимой Беларуси, несет людям свет высокой духовности, приобщает их к богатому историко-культурному наследию, учит любить и ценить Родину. Убежден, ваши дальнейшие творческие свершения станут ярким примером плодотворного труда на благо счастливого будущего нашего любимого Отечества.