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Александр Лукашенко об издательстве «Беларусь»: его история неразрывно связана со становлением белорусской государственности

18 января 2021 08:16
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Новости Беларуси. Издательство «Беларусь», старейшее в нашей стране, отмечает 100-летие. Здесь увидели свет книги Якуба Коласа и многих других известных белорусских писателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем коллектив издательства поздравил Президент Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко об издательстве «Беларусь»: его история неразрывно связана со становлением белорусской государственности-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Его история неразрывно связана с судьбой нашей страны, становлением белорусской государственности, трудовыми и ратными подвигами народа, развитием национальной культуры и книгопечатания. Сегодня коллектив издательства с гордостью выполняет важную миссию создает летопись независимой Беларуси, несет людям свет высокой духовности, приобщает их к богатому историко-культурному наследию, учит любить и ценить Родину. Убежден, ваши дальнейшие творческие свершения станут ярким примером плодотворного труда на благо счастливого будущего нашего любимого Отечества.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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